Die deutsche Film- und Fernsehlandschaft trauert um einen ihrer charismatischen Schauspieler. Detlev Redinger, bekannt vor allem durch seine Rolle als stotternder Herbert Fink in der Kultserie „Hausmeister Krause – Ordnung muss sein“, ist im Alter von 75 Jahren verstorben. Zuletzt sprach er 2013 die Rolle des Feuerzangenbruders Brenner im Animationsfilm Ritter Rost und 2017 die Figur des Feuerzangenbruders Brutus in der Fortsetzung Ritter Rost 2.

An der Seite von Tom Gerhardt, der den titelgebenden Hausmeister Dieter Krause spielte, eroberte Redinger mit seinem trockenen Humor die Herzen der Zuschauer.

Vielseitiger Schauspieler

Doch Detlev Redinger war weit mehr als nur „Herbert aus Hausmeister Krause“. Der Deutsche war ein vielseitiger Schauspieler, der sowohl auf der Bühne als auch vor der Kamera sein Können unter Beweis stellte. Bereits in den 1980er Jahren begann seine Karriere im deutschen Theater, bevor er in den 1990er Jahren den Sprung ins Fernsehen schaffte. Sein Talent und seine Präsenz vor der Kamera machten ihn zu einem geschätzten Kollegen und beliebten Darsteller. So spielte er in „Eurocops“, „Der Sandmann“, „Tatort - Heilig Blut“, „Alarm für Cobra 11“ oder „Nikola“ mit.

Die Nachricht von Redingers Tod traf viele Menschen tief. Kollegen und Freunde würdigten ihn als einen warmherzigen und humorvollen Menschen, der trotz seiner Erfolge immer bodenständig und bescheiden blieb. Auch in den sozialen Medien zeigen sich Fans bestürzt über den Verlust. Viele erinnern sich an die unvergesslichen Momente, die Redinger ihnen durch seine Rollen geschenkt hat. „Danke für die Lacher, die du uns gebracht hast, Detlev. Ruhe in Frieden“, schrieb ein Fan auf Twitter.

Begräbnis im Familienkreis

Die Beerdigung wird im engen Familienkreis stattfinden. Die Fernsehwelt verliert mit Detlev Redinger einen ihrer markantesten und liebenswertesten Charakterdarsteller. Sein Andenken wird jedoch durch seine unvergesslichen Rollen weiterleben.