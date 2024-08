Sie wollen den neuesten Klatsch und Tratsch aus Hollywood nicht verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Promi-Newsletter „Stargeflüster“.

In aller Kürze:

Große Trauer: Baulöwe Richard Lugner ist verstorben

Richard Lugner, der Society-Baumeister, ist im Alter von 91 Jahren in seiner Villa in Döbling verstorben. Ex-Frau Christina Lugner zeigt sich geschockt über die Todesnachricht. Seine Freunde und Wegbegleiter verabschiedeten sich diese Woche. Das österreichische Urgestein wird Ende des Monats beerdigt.

In London lieferte Taylor Swift ihre gewohnte Show ab. Zur Enttäuschung vieler Fans gab es jedoch weiter kein Statement zu den Wien-Absagen. Als Überraschungsgast begrüßte sie Ed Sheeran auf der Bühne.

Nach Trennung von Christina Lugner: Jetzt spricht Öl-Millionär Ernst Prost

Nachdem die Beziehung von Christina „Mausi“ Lugner und ihrem Lebensgefährten Ernst Prost vor wenigen Tagen still und heimlich ein Ende fand, äußerte sich nun auch der ehemalige Unternehmer zur Trennung.

Christina Lugner und Ernst Prost © APA / Florian Wieser

Shitstorm nach Promo-Tour: Deshalb wird Blake Lively derzeit stark kritisiert

Die Schauspielerin muss derzeit einen massiven Imageschaden verkraften. Obwohl ihr neuer Film viel Geld in die Kinokassen spielt, ist ihre Fangemeinde verärgert. Was dahinter steckt.

Vor Auftritt in Kitzbühel: Musiker musste in Kärntner Klinik behandelt werden

Der steirische Sänger kämpft seit Tagen gegen einen viralen Infekt, derzeit ist unklar, ob die Konzerte in gewohnter Manier über die Bühne gehen können.

Andreas Gabalier © APA / Flo Mitteregger

Der „General Hospital“-Star wurde Ende Mai in Los Angeles erschossen. Wactor wollte eine Kollegin nach Schichtende zum Auto begleiten und traf auf die mutmaßlichen Schützen.

Nach Tod von Shannen Doherty: Mama Rosa erfüllte ihren letzten Wunsch

Shannen Doherty verstarb Mitte Juli an den Folgen ihrer Krebserkrankung. Zuvor hatte sie einen Podcast ins Leben gerufen, in dem sie ihre Gedanken teilte. Ihre Mutter will dieses besondere Andenken nun bewahren.

Mittwochabend wurde es am Grazer Karmeliterplatz laut, zum Auftakt von „GrazAIRleben“ hatten sich Pizzera & Jaus angekündigt. Und schon vor ihrem Auftritt eine Steirerin überglücklich gemacht. (Kleine Zeitung PLUS)

Superfan Elisabeth Auer mit Paul Pizzera und Otto Jaus © Elisabeth Auer/Leserreporter

Prinzessin Margaret nannte die Insel Mustique einst „den einzigen Ort, an dem ich mich entspannen kann“ – jetzt kann sich jeder dort entspannen, vorausgesetzt er hat das nötige Kleingeld.

Meine Empfehlung der Woche: Conchita im Interview über ihre Pläne und fehlende ORF-Angebote

Mit „The Tribute – Die Show der Musiklegenden“ startet Sat.1 eine neue Casting-Show, in der Conchita Wurst als Jurorin die beste Cover-Band kürt.

Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Restwochenende!