Schauspieler Zac Efron (36) hat seinen Fans am vergangenen Wochenende einen Schrecken eingejagt. Der „High School Musical“-Star macht gerade Urlaub in Europa, nach Stopps in Griechenland und Frankreich weilt er derzeit auf der Insel Ibiza.

Badeunfall in Luxusvilla

Efron wollte sich dort eigentlich von der Promo-Tour seines neuen Films „A Family Affair“ erholen und hatte sich eine Villa gemietet. Dort kam es vor einigen Tagen zu dem Vorfall. Wie „TMZ“ berichtet, wurde der 36-Jährige „von zwei Mitarbeitern im Pool gefunden und aus dem Wasser gezogen“. Was genau passiert ist und wie es zu dem medizinischen Notfall kam, ist nicht bekannt.

Der Pressesprecher des Schauspielers gab noch am Wochenende gegenüber dem „People“-Magazin Entwarnung. Efron sei am Freitag vorsorglich in eine örtliche Klinik eingeliefert worden, am nächsten Morgen hätte er diese wieder verlassen. Es wäre zu „einem kleinen Schwimmunfall“ gekommen, weitere Details sind nicht bekannt.

Nun meldete sich der US-Star erstmals persönlich bei seinen Fans, in seiner Instagram-Story zeigt er sich bereits wieder beim Trainieren. „Glücklich und gesund. Danke euch für die Genesungswünsche“, schreibt er dazu.