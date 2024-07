„Ein unglaubliches Geschenk“ – mit diesen Worten voller Freude und Stolz verkündete Philipp Plein am Wochenende die Geburt seines vierten Kindes. Der Sprössling mit dem ungewöhnlichen Namen Hurrican Thor Thunder kam nur neun Monate nach Pleins drittem Sohn in einem Krankenhaus in Lugano zur Welt.

Trennung von Lucia Bartoli im März

In derselben Schweizer Klinik wurden bereits seine Söhne Halo Ocean (2) und der erst neun Monate alte Rouge Sky Galaxy aus der Beziehung mit Ex-Freundin Lucia Bartoli (25) geboren. Erst im vergangenen März hatte der 46-Jährige in einem emotionalen Instagram-Posting überraschend die Trennung von Bartoli verkündet, mit der er fünf Jahre in einer Beziehung war. Kurz darauf gab er schließlich auch die Schwangerschaft seiner neuen Lebensgefährtin, dem rumänischen Model Andreea Sasu, bekannt.

„Unglaubliches Geschenk“

Der exzentrische Modemacher erntete daraufhin in den sozialen Medien viel Kritik für seinen scheinbar unsteten Lebenswandel. Doch die dunklen Wolken über dem neuen Liebesglück scheinen nun endgültig verflogen. „Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie glücklich und gesegnet wir sind, so ein unglaubliches Geschenk von oben erhalten zu haben“, freut sich der frischgebackene Vater nun auf Instagram. „Ich liebe alle meine Kinder gleich und kann mir ein Leben ohne sie nicht vorstellen. Papa liebt auch alle unendlich“, findet der 46-Jährige berührende Worte.

Im Gespräch mit der „Bild“-Zeitung gab Plein zudem bekannt, dass der Nachwuchs schon in wenigen Tagen sein neues Zuhause kennenlernen soll. „Wir werden den neuen kleinen Erdbürger in zwei bis drei Tagen nach Hause holen“.

Im April feierten Plein und seine Partnerin bereits eine pompöse Gender-Reveal Party im heimischen Garten des Designers, bei der sie das Geschlecht des Nachwuchses bekanntgaben – überdimensionales Blumenmeer und knallblaue Rauchwolke inklusive.

Ein Familienmensch

Trotz seiner gerne zur Schau gestellten Extravaganz betont Philipp Plein in seinen zahlreichen Instagram-Postings aber auch immer wieder, wie wichtig ihm Familie und seine Kinder seien. Er wünsche sich ein harmonisches Miteinander trotz Patchwork-Familie. „Die Kinder sollten nie in die Situation kommen, dass sie sich zwischen Vater oder Mutter entscheiden müssen. Das ist uns allen wichtig“, beteuerte Plein in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung.

Neben seinen beiden Kindern mit Lucia Bartoli und dem neugeborenen Sohn Hurrican Thor Thunder ist Plein auch Vater des zehnjährigen Romeo Prince aus seiner Beziehung mit Fernanda Rigon (42).