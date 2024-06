Promi-Schneider Josef „Peppino“ Teuschler ist tot. Der Burgenländer ist laut Parte am vergangenen Dienstag im 91. Lebensjahr verstorben, wie auch der ORF Burgenland am Donnerstag online berichtete. Seine Kreationen waren regelmäßig am Wiener Opernball zu sehen - unter anderem auch an Baumeister Richard Lugner und seinen Gästen, wie Dieter Bohlen. Für „Wetten, dass...?“-Moderator Thomas Gottschalk schneiderte Teuschler seine extravaganten Fräcke.

1934 in Stotzing (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) geboren, war Peppino Teuschler mit 21 Jahren der jüngste Schneidermeister Österreichs. Kurz darauf gründete er eine Maßschneiderei und erhielt 1967 die „Goldene Schere“ von Modeschöpfer Ermenegildo Zenga beim Modefestival in San Remo. Neben dem Namen Peppino wurden bunte Blazer, Krawatten und Stecktücher zu seinen Markenzeichen.

Beckenbauer, Pavarotti, Schwarzenegger

In seinem Geschäft in Wien-Währing zählten zahlreiche Prominente zu seinen Kunden. Auch Star-Tenor Luciano Pavarotti, Arnold Schwarzenegger und Franz Beckenbauer trugen seine Mode. Ein eher ungewöhnlicher Kunde von Teuschler war die österreichische Fußball-Nationalmannschaft, die er 1988 für die Olympischen Sommerspiele im südkoreanischen Seoul einkleidete. Teuschler wird am kommenden Dienstag in Stotzing beigesetzt.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig sprach sein Beileid aus: „Josef ,Peppino‘ Teuschler war über Jahrzehnte der bekannteste und beliebteste Schneider von Wien“, so der Stadtchef: „Täuschler war, wie man in Wien sagt, eine Typ’n. Er war der Liebling der Society und der Bohemiens. Er hat unsere Stadt nicht nur mit seinen Fräcken, sondern auch mit seinem ganz speziellen Charme bereichert.“ Sein Mitgefühl gelte den Hinterbliebenen.