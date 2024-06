Man gerät schon beim Zusehen ins Schwitzen: Vor der prächtigen Kulisse Griechenlands, wo sich die Sängerin gerade erholt, zeigt Kaleen unter strahlend blauem Himmel, wie fit sie ist - und dass ein durchtrainierter Körper nicht vom Nichtstun kommt: Zu ihren Top5-Workout-Songs strampelt sie im Takt vor sich hin, klatscht rhythmisch unter ihren Kniekehlen die Hände zusammen und strahlt in die Kamera.

Sie muss ihre Form schließlich halten: Mit ihrem Hit „We will Rave“, der beim Song Contest zwar nicht gerade abräumte (Platz 24), tourt sie im Sommer durch Europa und tritt unter anderem beim Szigeti Festival in Budapest und dem Vivipop Festival in Madrid auf.