Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat Anklage gegen den Musiker Xavier Naidoo wegen Volksverhetzung erhoben. Das meldet die deutsche Bild-Zeitung. Der 52-Jährige soll im März 2021 über einen Telegram-Kanal ein Video verlinkt und eine Bilddatei mit antisemitischen und den Holocaust leugnenden Inhalten veröffentlicht haben. Dies teilte die Behörde am Donnerstag mit, ohne den Namen des Beschuldigten zu nennen.

Bereits im Juli 2023 wurde Naidoo in vier Fällen wegen Volksverhetzung und in einem Fall in Tateinheit mit Beleidigung vor dem Landgericht Mannheim angeklagt. Ihm wird vorgeworfen, zwischen Dezember 2020 und April 2021 ebenfalls über Telegram antisemitische und den Holocaust leugnende Texte verbreitet zu haben.

Die Staatsanwaltschaft hat beantragt, alle Anklagen gemeinsam vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Mannheim zu verhandeln. Naidoo bestreitet die Vorwürfe, und die Staatsanwaltschaft betont die Gültigkeit der Unschuldsvermutung.