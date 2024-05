Fans von Avril Lavigne kennen die Gerüchte schon lange: Angeblich soll die Sängerin bereits 2003, nach der Veröffentlichung ihres sehr erfolgreichen ersten Albums „Let Go“, gestorben sein. Da sich die Plattenfirma den Tod der Kanadierin aber nicht leisten wollte, hat sie angeblich eine Doppelgängerin eingesetzt, die seither als Avril Lavigne auftritt. Auch der Name ihres Doubles ist bekannt: Melissa Vandella., die schon vor ihrem Tod mehrfach als Lavigne in der Öffentlichkeit aufgetreten sein soll, um diese in einer schweren Zeit in der Öffentlichkeit zu ersetzen. Verschwundene Muttermale oder eine veränderte Nase sind für die Anhänger der Verschwörungstheorie klare Anzeichen des Doubles. Die BBC hat über diese skurrile Theorie sogar einen Podcast „Who Replaced Avril Lavigne?“ (Wer ersetzte Avril Lavigne) veröffentlicht.

Mehrfach hat sich die mittlerweile 39-jährige Sängerin auch selbst zu der Verschwörungstheorie geäußert - nachdem die Gerüchte nicht verschwinden, nahm sie nun erneut Stellung. Im Podcast „Call Her Daddy“ erklärt sie, dass sie das alles einfach nur lustig finde. „Auf der einen Seite sagen alle: Oh mein Gott, du siehst genau so aus. Du bist nicht einen Tag gealtert. Auf der anderen Seite gibt es eine Verschwörungstheorie, dass ich nicht ich selbst bin“, sagt sie. Lavigne habe aber nicht das Gefühl, dass die Theorie negativ ist. „Es ist nichts Unheimliches.“ Aber sie sagt aber eindeutig, dass auch nichts Wahres dran sei.