Sean „Diddy“ Combs - auch bekannt als P. DIddy - ist einer der erfolgreichsten Vertreter der HipHop-Branche, gleich sein 1997 veröffentlichtes Debüt-Album „No Way Out“ wurde mit einem Grammy ausgezeichnet. Neben seiner aktiven Karriere als Musiker ist er auch als Musikproduzent, Unternehmer und Schauspieler erfolgreich. In den vergangenen Monaten war er jedoch mit Vorwürfen sexueller Gewalt konfrontiert.

Erst im März haben US-Ermittler die Häuser des Rappers in Kalifornien und Florida durchsucht, dabei soll es um Vorwürfe wegen Menschenhandels gegangen sein. Mehrere Frauen haben auch bereits Zivilklage eingereicht, darunter auch seine Ex-Freundin, die Sängerin Cassie, die dem 54-Jährigen unter anderem sexuellen Missbrauch, Vergewaltigung, Einschüchterung, körperliche Gewalt und Sexhandel vorgeworfen hatte. Mit Cassie einigte sich Combs auf einen Vergleich.

Misshandlung auf Video dokumentiert

Wie CNN exklusiv berichtet, wurden nun Videoaufnahmen aus dem Jahr 2016 öffentlich, in denen zu sehen sein soll, wie Sean Combs seine damalige Lebensgefährtin Cassie Ventura misshandelt haben soll. Im InterContinental Hotel in Los Angeles sieht man Combs nur mit einem Handtuch bekleidet die Sängerin unter anderem schubsen und auf sie eintreten, als sie bereits am Boden liegt.

Sean Combs und Cassie im Jahr 2017 © IMAGO / Marechal Aurore/abaca

Nach Angaben der CNN möchte sich Ventura, die von 2007 bis 2018 eine On-Off-Beziehung mit Combs hatte, nicht zu dem Video äußern. Ihr Anwalt, Douglas H. Widgor, sagt jedoch: „Das herzzerreißende Video hat das verstörende und räuberische Verhalten von Herrn Combs nur noch mehr bestätigt.“ Combs selbst hat sich zu dem Video bislang nicht geäußert, die Vorwürfe Venturas hat er bislang immer zurückgewiesen.