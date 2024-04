König Charles musste nach seiner Krebsdiagnose kürzertreten. Auch seine Ernährung hat der Monarch umgestellt - verantwortlich dafür: seine Frau Camilla.

Ex-Pressesprecher plaudert Details aus

Wie „The Mirror“ berichtet, soll der Monarch derzeit ziemlich „frustriert“ sein, weil er weniger unterwegs ist. An Ostern wird er seinen ersten großen öffentlichen Auftritt seit mehreren Wochen haben, da er sich einer Krebsbehandlung unterzieht und ihm geraten wurde, seine öffentlichen Verpflichtungen auf absehbare Zeit einzuschränken. Es gibt aber auch neue Gepflogenheiten, die der Monarch übernimmt. So soll er nach jahrzehntelangem Verzicht wieder zu Mittag essen. Zuvor hatte Charles nur gefrühstückt und zu Abend gegessen.

Charles‘ früherer Pressesprecher Julian Payne hatte in der Vergangenheit behauptet, Charles sei so verbissen in seine Arbeit gewesen, dass er einfach keine Zeit für ein Mittagessen gehabt habe. „Der König isst nicht zu Mittag“, sagte Payn. .Der ehemalige Mitarbeiter berichtet weiter: „Wenn ich mit ihm unterwegs war, habe ich früh gelernt, dass man ein großes Frühstück zu sich nehmen oder ein paar Snacks mitnehmen muss, um durchzuhalten.