Wenn einer der 100 reichsten Österreicher zum Abendessen lädt, dann lassen sich das selbst Hollywoodstars nicht entgehen. Das hat sich vergangene Woche in Los Angeles gezeigt, dort luden Unternehmer und Filmproduzent Klemens Hallmann (48) und seine Frau Model Barbara Meier (37) zu einem exklusiven Dinner ein.

Starauflauf bei Abendessen

Veranstaltet wurde das Event von Hallmanns Unternehmen. Zu seiner „Hallmann Group“ gehören unter anderem auch die „Hallmann Entertainment Company“, die Spielfilme und Serien produziert.

Zu Gast waren, neben der australischen Schauspielerin Rebel Wilson (44) und ihrer Freundin Ramona Agruma (40), die US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin Teyana Taylor, (33) der australische Schauspieler Jai Courtney (38) mit seiner Freundin Dina Shihabi (34) und der irische Schauspieler Barry Keoghan (31).

Nach dem Feiern wurde am weltbekannten Venice Beach ausgespannt. Dort bekam das Model eine private Trainingseinheit von Schauspieler Ralf Moeller, der seit vielen Jahren in LA lebt. Die beiden zeigten sich in ihrer Instagram-Story bei einer Fitnessübung.

Nicht nur im Filmgeschäft erfolgreich

Hallmanns „Hallmann Holding“ gehören Unternehmen in den verschiedensten Bereichen. Zuletzt wurden drei Immobilien von Kika/Leiner an ein Unternehmen der „Hallmann Holding“ verkauft. Laut „Gewinn“ soll er 42 Millionen Euro gezahlt haben. Hallmann gehört zu den reichsten Österreichern, laut „oe24“ beträgt sein Vermögen 1,06 Milliarden Euro.

Ex-“Germanys Next Topmodel“-Gewinnerin Barbara Meier ist bereits seit 2016 die Frau an seiner Seite. Das Paar feierte 2019 eine Traumhochzeit, ihre zwei Töchter machten ihr Familienglück perfekt. Die 37-Jährige hat in den vergangenen Jahren auch ihr Talent als Schauspielerin bewiesen und mehrere Rollen in Serien und Filmen bekommen. Aktuell ist sie als Brauereibesitzerin in „Dahoam is Dahoam“. zu sehen