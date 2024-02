Model Barbara Meier ist eigentlich vor allem für ihr Können auf dem Laufsteg bekannt - nun hat die ehemalige Germany‘s Next Topmodel-Gewinnerin allerdings eine Gastrolle in der Serie „Dahoam is Dahoam“ (BR) ergattert: In drei Folgen wird sie die „überperfekte“ Brauerei-Chefin Anita Holzammer spielen.

Hilfe von den Eltern

Dafür musste sich die gebürtige Ambergerin ihren eigenen Dialekt wieder aneignen. In der Vorabendserie wird nämlich viel Oberpfälzisch gesprochen. „Das war schwerer als erwartet, weil ich gemerkt habe, dass ich es eigentlich gar nicht mehr so richtig sprechen kann“, verriet die 37-Jährige in einem Interview mit der Gala. Sie selbst habe nie einen richtig starken Dialekt gehabt. Unterricht habe sie dann von ihren Eltern bekommen: „Das war echt süß, weil es mich total an meine Schulzeit erinnert, wenn ich Vokabeln lernen musste.“

Barbara Meier stammt gebürtig aus der Stadt Amberg in der Oberpfalz. Bekannt wurde sie im Jahr 2007, als sie die zweite Staffel von Heidi Klums Castingshow „Germany‘s Next Topmodel“ gewann. Anschließend arbeitete sie als Model und Schauspielerin. Seit 2019 ist sie mit dem österreichischen Unternehmer Klemens Hallmann verheiratet. Das Paar hat zwei Töchter und lebt in Wien.