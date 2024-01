Die aus den Netflix-Serien „Emily in Paris“ und „Beef“ bekannte Schauspielerin Ashley Park (32) erholt sich derzeit von einem Aufenthalt auf der Intensivstation. Die 32-Jährige habe während ihres Urlaubs auf den Malediven nach einer Mandelentzündung einen „kritischen septischen Schock“ erlitten. Das teilte Park in einem Post auf Instagram mit.

Mandelentzündung mit Sepsis

Die Sepsis habe mehrere ihrer Organe geschädigt, schrieb die Schauspielerin weiter, doch trotz anfänglicher Befürchtungen habe sich ihr Gesundheitszustand bereits verbessert. Park bedankte sich auch beim medizinischen Personal und den Angestellten des Resorts Joali Being, die „sofort reagiert“ hätten.

Freund immer an ihrer Seite

Park machte auch ihre Beziehung zu dem britischen Schauspieler Paul Forman öffentlich. Dieser habe ihr während der vielen Nächte in verschiedenen Krankenhäusern die Angst genommen und sei immer an ihrer Seite gewesen. „Ich liebe dich, Paul. Mehr als ich je sagen kann“ so Park.

Nun, nachdem das Schlimmste überstanden sei, hätte die 32-Jährige sich auch dazu durchgerungen, ihre Leidensgeschichte öffentlich zu machen. „Es tut mir sehr leid, dass ich für viele Menschen nicht da sein konnte. Ich liebe euch alle. Ich verspreche euch, dass es mir bald wieder gut gehen wird“.