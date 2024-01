Fünf Monate nach dem Verlust ihres Partners Bryan Randall hat Sandra Bullock (59) seine Asche am Flussufer des Snake River in Jackson Hole, Wyoming verstreut. Dies sei sein letzter Wunsch gewesen. Der Fotograf verstarb im August 2023 im Alter von 57 Jahren an einer seltenen Muskel- und Nervenkrankheit. Am 30. Dezember hätte er seinen 58. Geburtstag gefeiert. Diesen besonderen Tag nahm die Schauspielerin als Anlass, um ihrem verstorbenen Freund seinen Wunsch zu erfüllen.

Die Liebe ihres Lebens

Die Schwester der Oscarpreisträgerin, Gesine Bullock-Prado (53), teilte auf Instagram ein Video der Zeremonie. Es zeigt die schneebedeckte Landschaft und verabschiedet sich mit den Worten „Alles Gute zum Geburtstag, Bry. Sandy hat dich wie versprochen zum Fluss gebracht.“ Randall hatte seine Diagnose drei Jahre lang vor der Öffentlichkeit verborgen gehalten. Nach seinem Tod gab seine Familie bekannt, dass er es vorgezogen hatte, seinen Kampf gegen die Krankheit im Privaten zu führen.

Bullock und der Fotograf lernten sich vor neun Jahren kennen, als er auf dem Geburtstag ihres Sohnes arbeitete. Sie nannte ihn später die „Liebe ihres Lebens“, obwohl sie ihr Privatleben meist aus der Öffentlichkeit herausgehalten haben. Sie teilten sich die Sorge um ihre drei Kinder: ihre Adoptiv-Kinder Louis (13) und Laila (9) sowie Randalls Tochter aus einer vorangegangenen Beziehung.