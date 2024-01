Im Sommer 2023 erhielt Sarah „Fergie“ Ferguson bei einer Routineuntersuchung die Schockdiagnose Brustkrebs. Die Herzogin von York wurde daraufhin sofort operiert und kämpfte erfolgreich gegen die Krankheit an. Am ersten Tag des neuen Jahres blickt Fergie in einem emotionalen Instagram-Posting noch einmal zurück auf diesen Kampf und auf weitere „Höhen und Tiefen, Prüfungen, Lektionen, Lachen, Wunder und Freude“ in einem für sie persönlich sehr ereignisreichem 2023.

„Bei mir wurde Brustkrebs festgestellt. Ich habe den Brustkrebs besiegt und jetzt habe ich einen Derek zu meiner Linken“, schreibt sie zu einem Bild, auf dem sie mit einem grünen Kleid auf einem Bett liegt - der Blick nach vorne gerichtet. Derek ist der Name, den sie ihrer neuen Brust gegeben hat.

Weitere Highlights für die Mutter der Prinzessinnen Beatrice und Eugenie waren die Geburt ihres dritten Enkelkindes, Ernest George Ronnie Brooksbank, und der Erfolg ihres historischen Liebesromans „A Most Intriguing Lady“, der es in die Top-Fünf der Bestsellerliste der New York Times geschafft hatte.

„Ich bin 64 und fange gerade erst an“

„Ich hatte das Vergnügen, einige sehr inspirierende Menschen aus der ganzen Welt kennenzulernen, die schöne Geschichten zu erzählen hatten. Ich habe in mir selbst entdeckt, dass auch ich mehr Geschichten zu erzählen habe“, führt „Fergie“ weiter aus.

Vergangene Woche nahm Ferguson am traditionellen Weihnachtsgottesdienst der britischen Royals im ostenglischen Sandringham teil - zum ersten Mal seit Jahrzehnten. Ferguson war von 1986 bis 1996 mit Prinz Andrew, dem Bruder von König Charles III., verheiratet.

Zum Abschluss ließ die Herzogin von York ihre Follower noch wissen: „Ich bin 64 und fange gerade erst an. Ich hoffe, jeder nimmt sich Zeit zum Nachdenken und mit Liebe und Positivität nach vorne zu schauen. Frohes neues Jahr, 2024!“