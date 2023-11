In der Sendung „This Morning“ gab die Ex-Frau von dem in Ungnade gefallenen Prinz Andrew Beziehungstipps. Die 63-Jährige, die im letzten Jahr ihre Krebserkrankung besiegte, agierte sozusagen als Kummertante.

Schöne Unterwäsche

So gab sie einer überlasteten Mutter den Tipp, dass sie ihr Kind doch ab und zu zur Schwiegermutter, einer Freundin oder einer Nachbarin bringen könnte, um mehr Zeit mit ihrem Mann zu verbringen. „Du holst hübsche Unterwäsche und föhnst dir die Haare, dann sagst du zu ihm, dass ihr heute ausgeht. So ein Überraschungsmoment bringt den Zauber in eine Beziehung zurück“, ist sich Ferguson sicher.

Die Frau am anderen Ende der Leitung stimmt der Herzogin zu: „Sie haben recht, ich muss aufhören, mein Kind meine Ehe führen zu lassen.“ Zum Abschluss lobt Fergie die Anruferin für ihren Mut, sich Rat in der Sendung zu holen.

Die 63-Jährige begeisterte mit ihrem Auftritt den Sender. Nun soll Ferguson öfters in der Sendung „This Morning“ als Gastmoderatorin auftreten. „Ich freue mich darauf, den ganzen Vormittag dabei zu sein, und bin begeistert, dass ich als Gastredakteurin einige Themen behandeln kann, die mir sehr am Herzen liegen“, sagt sie über ihren neuen Job.