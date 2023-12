Als James Bond in den 007-Agentenfilmen legte Pierce Brosnan geltende Regeln und Gesetze oftmals sehr flexibel aus - und kam damit meistens auch davon. Im echten Leben geht dies nicht so leicht, wie der 70-jährige Schauspieler nun feststellen musste.

Brosnan soll bei einem Ausflug in den berühmten Yellowstone-Nationalpark geschützte Zonen des Thermalgebietes betreten haben. Das ist strikt verboten und der Hollywoodstar wurde dafür prompt von den Verantwortlichen des Nationalparks angezeigt, wie „People“ berichtet.

Laut einer Strafakte, die am Dienstag beim US-Bezirksgericht in Wyoming eingereicht wurde, wurde der James-Bond-Darsteller vorgeladen, weil er Anfang November zu Fuß „in allen Thermalgebieten und im Yellowstone Canyon, die auf Wanderwege beschränkt sind“, unterwegs war und „gegen Sperrungen und Nutzungsbeschränkungen verstoßen hat“.

Beide Vorladungen für den 23. Jänner im Yellowstone Justice Center sind als Bagatelldelikte aufgeführt. Brosnan droht also nur eine geringe Strafe.

Bereits mehr als 20 Tote in den heißen Quellen

Das Betretungsverbot für die Thermalgebiete gelten übrigens nicht nur zum Schutz der Natur. Wie auf der offiziellen Website des Yellowstone-Nationalparks nachzulesen ist, kann ein unerlaubter Ausflug in diese Zone auch sehr gefährlich sein. Mehr als 20 Personen seien bereits an Verbrennungen gestorben, nachdem sie in die heißen Quellen gegangen beziehungsweise gefallen sind. Außerdem entwickeln sich in diesen Gebieten teilweise giftige Dämpfe.

Brosnan war im Oktober und November in Montana und Wyoming, um den Western „Unholy Trinity“ zu drehen. Die meisten Szenen des Films wurden auf der Yellowstone Film Ranch in Paradise Valley aufgenommen. Brosnan spielt darin Gabriel Dove, den neuen Sheriff von Trinity. Neben ihm standen unter anderem Veronica Ferres, als seine Frau, Brandon Lessard und Samuel L. Jackson vor der Kamera.