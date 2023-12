Greta Gerwigs „Barbie“ war nicht nur der erfolgreichste Kinofilm des Jahres, mit der Hit-Single „I‘m Just Ken“ katapultierte sich Ryan Gosling wochenlang an die Spitze der weltweiten Musikcharts. Gemeinsam mit dem Produzenten des Songs Mark Ronson kehrte Gosling nun zurück ins Studio und nahm für das Album „Ken The EP“ gleich drei neue Interpretationen des Liedes auf: Ein Weihnachts-Special unter dem Titel „Merry Kristmas Barbie“, eine Akustik-Version und einen Purple Disco Machine Remix.

Der Song kam nicht nur beim Publikum gut an: Für die ersten großen Preisverleihungen bekam er neben anderen Hits aus dem Film (Billie Eilish mit „What Was I Made For? und Dua Lipa mit „Dance The Night“) einige Nominierungen. Ronson hatte die neuen Veröffentlichungen bereits einige Tage zuvor auf seinem Instagram-Account angeteasert und schrieb am Dienstag, wie die neue Version zur Weihnachtszeit entstand.

„Ich brannte auch darauf, den Song in einem anderen Kontext zu präsentieren“, schrieb Ronson. „Er verlangte von mir, ‚Full Ronson‘ mit der Anordnung zu gehen. Jedenfalls habe ich ihm diese Version letzten Dienstag geschickt, und er mochte sie und es hörte sich so verdammt weihnachtlich an, dass wir dachten: ‚Mann, können wir das in einer Woche veröffentlichen?‘“