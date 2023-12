Geringschätzende Worte gegenüber des eigenen Herzensklubs - das würde einigen Fußballfans die Zornesröte ins Gesicht treiben.

Ganz so schlimm dürfte es bei Mesut Özil zwar nicht gewesen sein, einen kleinen Seitenhieb konnte sich der ehemalige deutsche Fußballstar am Samstag auf dem Nachrichtendienst X aber nicht verkneifen. Ziel seines Postings war niemand geringerer als Leonardo DiCaprio.

Der Oscar-Preisträger weilte in der vergangenen Woche in London. Bei einer Presseveranstaltung anlässlich seines Films „Killers of the Flower Moon“ wurde die Behauptung aufgestellt, dass die Fußballstars in England die besseren Athleten als die Basketball-Stars der NBA seien. DiCaprio, selbst großer Sportfan, fragte daraufhin ungläubig: „Besser als Michael Jordan? Der größte Basketballspieler aller Zeiten!“ Und mit einem Augenzwinkern fügte er noch an: „Was ist Arsenal?“

Eine Steilvorlage für viele FC-Arsenal-Fans und scheinbar auch ehemalige Spieler. Denn Mesut Özil konterte auf X und stellte eine provokative These auf, warum der Schauspieler nicht wisse, wer oder was der Londoner Traditionsklub ist: „Der Arsenal Football Club ist älter als 25 Jahre … warum sollte er ihn also kennen? #YaGunnersYa“

Damit spielt Özil auf DiCaprios Vorliebe für jüngere Partnerinnen an. Bislang datete der Schauspielstar, selbst bereits 49 Jahre alt, noch nie eine Frau, die älter als 25 Jahre jung war. Von 2017 bis 2022 war er mit der argentinischen Schauspielerin Camila Morrone zusammen, die zum Zeitpunkt der Trennung exakt 25 Jahre alt war.

DiCaprio reagierte auf Özils X-Posting noch nicht. Am Sonntag zu Mittag hatten es bereits über 16 Millionen Menschen gesehen und es wurde bereits über 225.000 Mal geliked.