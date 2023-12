Ozzy Osbourne feiert am 3. Dezember seinen 75. Geburtstag. Der Black-Sabbath-Frontmann machte zuletzt hauptsächlich wegen Meldungen bezüglich seines Gesundheitszustandes von sich reden. Nach mehreren Operationen wegen seiner Parkinson-Erkrankung musste er kurzfristig eine Reihe von Konzerten absagen.

Hologramm-Konzerte lehnt Osbourne ab

Als Alternative für solche steht bei anderen Musikern, wie beispielsweise der Kultband ABBA oder des verstorbenen Sängers Frank Sinatra, eine Hologramm-Tournee am Programm. Osbourne hält davon aber nichts: „Naja, Sharon hat mich vor ein paar Jahren zu so einem Geburtstagsding mitgenommen und ich saß vor dieser Markise. Auf einmal gehen die Lichter aus und ein Hologramm von Frank Sinatra tauchte auf! Er war nur ein paar Zentimeter groß! Ich fragte sie nur: ‚Was ist das?‘ Ich musste einfach lachen“, sagte er dem Magazin „Rolling Stone“.

Weil er letztlich nicht wie ein Zwerg aussehen wollte, habe sich Osbourne bisher gegen diesen Trend entschieden, wie er sagt: „Ich bin der Prinz der Dunkelheit, ich werde euch heimsuchen. Macht, was ihr wollt!“. Ganz ausschließen will Osbourne ein derartiges Programm jedoch nicht, aber nur nach seinem Tod. Dann könnten seine Nachlassverwalter machen, was sie wollen.

Zur Bewältigung seiner Krankheit setzt Osbourne währenddessen auf Marihuana. Überraschend gestand er seiner Frau Sharon, kürzlich einen Joint geraucht zu haben. Er wolle nun dennoch alles tun, um noch eine Show zu spielen. „Dafür arbeite ich, und wenn ich am Ende tot umfalle, werde ich als glücklicher Mensch sterben“, so Osbourne.