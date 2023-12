Am vergangenen Samstag fand in Los Angeles die Premiere des Films „Renaissance“ statt. Die zweieinhalbstündige Dokumentation behandelt die Welttournee der US-Sängerin Beyoncé. Die 42-jährige Diva erschien dazu im silbernen Kleid, mit platinblonden Haaren und heller Haut. Zu hell? Auf Twitter ist die Aufregung seither nämlich groß. „Wieso ist sie weiß?“, oder „Die Haut sieht bearbeitet aus“, lauten einige der Kommentare. Auch Vergleiche mit Michael Jackson (†50) oder Kim Kardashian (43) stellten die User auf.

Die Sängerin selbst äußerte sich bisher nicht, doch ihre Mutter Tina Knowles (69) schritt zur Verteidigung ein. In einem ausführlichen Instagram-Beitrag verurteilte Knowles diejenigen, die ihrer Tochter vorwarfen, ihre Haut aufzuhellen, und bezeichnete die Anschuldigungen als „dumme, ignorante, selbst hassende, rassistische Aussagen“.

Sie habe es satt, dass ihre Tochter immer wieder angegriffen werde, schreibt Knowles: „Ich weiß, dass sie sauer auf mich sein wird, weil ich das tue, aber ich habe es satt!“ Die Sängerin selbst äußerte sich bisher nicht, reagierte jedoch mit einer Reihe von Bildern in einem weißen Outfit auf die Vorwürfe und zeigte, dass ihre Hautfarbe sich nicht verändert hat.

Tatsächlich ist Beyoncés Hautton nicht zum ersten Mal Gegenstand einer Debatte. Bereits 2008 geriet die Sängerin in die Kritik, weil ihre Haut in einer Werbung für L‘Oreal heller erschien. Dem Kosmetikkonzern war danach vorgeworfen worden, sie mittels Bildbearbeitung aufgehellt zu haben, was das Unternehmen dementierte.

Auch Beyoncés Vater, Mathew Knowles, hatte sich bereits mehrfach über das Thema geäußert. 2018 erschien sein Buch „Racism From the Eyes of a Child“, das sich auch „Colorism“ widmet. Also der Idee, dass innerhalb einer ethnischen Gruppe Bevorzugung oder Benachteiligung aufgrund des Hauttons geschehen.

Den Ruhm seiner Tochter erklärte er in einem seiner Interviews dazu unter anderem mit dem weißen Schönheitsideal in der Popwelt. „Wenn es um schwarze Frauen geht, wer sind dann die Leute, deren Musik im Pop-Radio gespielt wird? Mariah Carey, Rihanna, die Rapperin Nicki Minaj, meine Kinder [Beyoncé und Solange], und was haben sie alle gemeinsam?“ Als der Reporter antwortet, sie hätten hellere Haut, sagte Knowles: „Und glauben Sie, das ist Zufall?“