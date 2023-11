Helene Fischer (39) hat in den vergangenen Jahren bereits einige Facetten von sich gezeigt, die Schlagerkönigin erfindet sich immer wieder neu. Nun kündigt die Mutter einer Tochter an, dass sie ihren Mega-Hit „Atemlos“ neu aufgenommen hat. Für die Neuauflage des Partyliedes holt sie sich keine Geringere als Rapperin Shirin David (28) mit ins Boot. Anlass für die neue Version sei das zehnjährige Jubiläum des Nummer-1-Hits gewesen.

Besondere Zusammenarbeit

Die 28-Jährige, die mit bürgerlichem Namen Barbara Shirin Davidavicius heißt, ist in der aktuellen Staffel von „The Voice of Germany“ als Coach zu sehen und tourt aktuell durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. In den vergangenen Jahren hat sich David zu einer der einflussreichsten Rapperinnen im deutschsprachigen Raum entwickelt. Auf Instagram geben die Musikerinnen bereits erste Einblicke in den Entstehungsprozess und nehmen die Zuseher mit ins Tonstudio. Für David, die eine klassische Gesangsausbildung absolviert hat, sei die Zusammenarbeit mit Fischer eine Ehre: „Ich kann gar nicht sagen, was es für mich bedeutet, dass mir jemand wie Miss Fischer die Hand reicht und mir diese Plattform gibt. Jeder Künstler in Deutschland träumt davon mit ihr zu arbeiten.“

Fischer freue sich sehr über die Unterstützung von David bei diesem Herzensprojekt: „Der Song kriegt eine neue Bedeutung durch die Worte. Ich finde sie als Mensch wahnsinnig toll und mag als Künstlerin. Sie war die Einzige, die da für mich in der Pole Position stand.“

„Atemlos durch die Nacht“ soll bereits am Donnerstag (24. November) erscheinen.