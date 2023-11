Am 11.11. war es so weit - nach 17 Jahren „wilder Ehe“ wurde geheiratet. Die beiden Schauspieler Elena Uhlig (48) und Fritz Karl (55) teilen sich seit vielen Jahren Tisch und Bett, gemeinsam haben sie vier Kinder und leben in München.

Die Trauung und die Feier danach fand offenbar auf der Donau statt. „Wir haben ein Schiff der Amadeus-Flotte gemietet und laden unsere Gäste zu einer Flusskreuzfahrt ein. Wir fanden das ein sehr schönes Symbol für unser Leben und unsere Liebe: Alles ist im Fluss.“ Das haben sie der „Bunte“ vorab verraten, auch die Hochzeitsfotos werden exklusiv im Magazin zu sehen sein.

Heiratsantrag in den Bergen

Schauspielerin Elena Uhlig hat auch über den Heiratsantrag ihres Partners Fritz Karl nach 17 Jahren Beziehung gesprochen. Die 48-Jährige habe „gar nicht mehr damit gerechnet, in meinem Leben überhaupt mal zu heiraten“, sagte sie der „Bunten“. Doch bei einem Wochenende in den Bergen habe der 55-jährige Österreicher ihr vor den gemeinsamen Kindern den Antrag gemacht.

Nach dem Essen soll der Schauspieler die Familie gebeten haben, noch einen Augenblick sitzen zu bleiben, erzählte Uhlig. Dann habe er eine Ringschachtel auf den Tisch gestellt und gefragt: „Meine Frau bist du ja schon lange - aber willst du mich auch heiraten?“

„Das war so schön, ich kann es gar nicht Worte fassen. Mir sind sofort die Tränen gekommen, ich habe am ganzen Körper gezittert“, erinnert sich Uhlig im Interview. Ihren Junggesellinnenabschied hat Elena Uhlig laut „Bild“-Zeitung auf der Münchner Wiesn gefeiert.

Uhlig und Karl haben vier gemeinsame Kinder und leben in München. In diesem Jahr waren sie gemeinsam mit ihrem Bühnenprogramm „Beziehungsstatus: erledigt“ unterwegs. Drei Kinder hat Fritz Karl übrigens in die Ehe mitgebracht, alle waren bei der Trauung anwesend.

Uhlig ging mit einer großen Portion Humor in die Ehe, hat sie doch vorab einen alten Beitrag des bayrischen Rundfunks auf ihrem Instagram-Account gepostet: