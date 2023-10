Elmar Wepper stand mehr als sechs Jahrzehnte vor der Kamera und war der jüngere Bruder von Schauspieler Fritz Wepper (82). Zuletzt stand er für ein Remake des Spielfilm-Klassikers „Gefundenes Fressen“ vor der Kamera.

Serienstar

Bekannt wurde Elmar Wepper durch die TV-Serie „Der Kommissar“, wo er 1974 seinen Bruder als Kriminalhauptmeister ablöste. Besonderen Erfolg hatte er in den Fernsehserien Polizeiinspektion 1, Irgendwie und Sowieso, Unsere schönsten Jahre und Zwei Münchner in Hamburg als Partner von Uschi Glas. Seit 1997 wirkte Elmar Wepper an der Seite von Alfons Schuhbeck in dessen Kochsendung Schuhbecks im BR Fernsehen mit.

Er hinterlässt eine Ehefrau, einen Sohn und zwei Enkel.