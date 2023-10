Sängerin Pink (44) sollte eigentlich derzeit im Zuge ihrer „Summer Carnival Tour“ unterwegs sein. Sie spielte in den vergangenen Wochen und Monaten mehrere Konzerte in den USA und Europa. In dieser Woche musste sie aber Termine in Vancouver und Tacoma absagen, als Grund wurden gesundheitliche Probleme innerhalb der Familie angegeben.

Konzerte abgesagt

Aktuell sind weitere Konzerte der Popmusikerin auf einen späteren Zeitpunkt verschoben worden, die Sängerin gibt in den sozialen Medien den Grund für ihre Abwesenheit bekannt. Pink ist erkrankt und muss derzeit ihre Gesundheit in den Vordergrund stellen.

„Verschobene Shows in Vancouver: Es tut mir leid, aber ich muss mit euch mitteilen, dass ich mir eine Atemwegsinfektion eingefangen habe und mein Arzt hat mir dazu geraten, nicht zu performen.“

Die 44-Jährige hatte in den letzten Monaten immer mal wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, daher musste mehrere Konzerte abgesagt werden. Ende September informierte Pink ihre Fans in Texas über weitere unvorhergesehene Umstände. „Hallo zusammen. Es tut mir sehr leid zu berichten, dass ich an einer schweren Nasennebenhöhlenentzündung erkrankt bin und der Arzt mir geraten hat, heute Abend nicht aufzutreten“, sagte sie auf Instagram. „Ich bin so enttäuscht. Ihr wisst, dass ich alles in meiner Macht Stehende tue, um keine Show zu verpassen.“

Die Sängerin sei jedoch bemüht, die entfallenden Termine in naher Zukunft nachzuholen, wie sie auf Instagram verspricht.