Obwohl das neue Jahr erst zwei Wochen alt ist, mussten bereits zwei Fußgänger im Straßenverkehr ihr Leben lassen. Als schwächste Verkehrsteilnehmer werden sie leicht übersehen. Vor allem dunkle Kleidung in den Abend- und Nachtstunden kann zum Verhängnis werden. Doch auch wenn Fußgängerinnen auf helle Kleidung oder – am besten – Reflektoren setzen, nützt dies nichts, wenn Autofahrer unaufmerksam sind. „Die häufigsten Unfallursachen sind nach wie vor Unachtsamkeit und Ablenkung. Wenn Autofahrer aufs Handy schauen, hilft eine reflektierende Jacke auch nicht“, sagt Markus Lamb von der Landespolizeidirektion Steiermark.

Appell an die Kleidungsindustrie

Ein wichtiger Teil der Aufklärungsarbeit des Chefinstruktors des ARBÖ-Fahrsicherheitszentrums Daniel Lindinger ist, Bewusstsein zu schaffen. „Es geht um Partnerkunde, also um den Umgang verschiedener Verkehrsteilnehmer auch im Hinblick auf Sehtrichter, Annäherungen, sowie Schutzwege und tote Winkel“, erklärt Lindinger. ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger richtet diesbezüglich auch einen Appell an die Kleidungsindustrie, etwa in den Nahtbereichen von Jacken reflektierende Materialien einzunähen, die tagsüber kaum auffallen.

„Autofahrer müssen besondere Vorsicht walten lassen“

Auch unsere Userinnen und User haben das Thema Sichtbarkeit von Fußgängerinnen im Straßenverkehr sowie die oftmals mangelnde Aufmerksamkeit von Autofahrern im Kommentarbereich diskutiert. „Raser und Alkohol am Steuer werden hart bestraft, aber die Unfallursache Nummer eins ist Ablenkung. Warum werden die Handybenutzer mit Samthandschuhen angefasst? Die fahren wie schwer Betrunkene und gehören deshalb auch wie solche behandelt. ...“, meint etwa hbratschi. Ein User kritisiert zudem, dass sich einige Autofahrer nicht an die Regeln halten würden: „Viele halten sich an die Regeln, viele andere leider nicht. Beim Zebrastreifen muss man schon einmal vier bis fünf Autos abwarten, bis man darüber gehen „darf“. ... Immer nur Fußgängern und Radfahrern die Schuld in die Schuhe zu schieben, ist zu billig. Autofahrer sind die stärksten Verkehrsteilnehmer – da sollte einem doch schon der berühmte Hausverstand sagen, dass sie besondere Vorsicht walten lassen müssen“, ergänzt lendlb.

„Ablenkung ist vorprogrammiert“

Nicht nur das Handy, auch technische Spielereien im Auto selbst würden für Ablenkung sorgen, meinen manche User. „Wenn es der Autoindustrie erlaubt wird, dass alles über den Touchscreen bedient werden muss, ist Ablenkung vorprogrammiert. Man möchte nur kurz die Heizung ändern, schon muss man im Untermenü zu suchen beginnen. ...“, sagt hansi01. „Was heute in einem Auto schon alles blinkt und piept sowie Interaktion erfordert, da ist das gute alte Handy meiner Meinung nach noch die geringste Ablenkung!“, findet auch hornet0605.

„Was ist mit Fußgängern, deren Augen am Handy kleben?“

Natürlich müssen Autofahrer als stärkste Verkehrsteilnehmer besondere Vorsicht walten lassen. Aber auch Fußgänger müssen sich an Regeln halten, finden die Userinnen und User. oliba99 hinterfragt: „Wie ist das eigentlich mit den Fußgängern, welche mit am Handy klebenden Augen einfach auf die Straße/den Zebrastreifen rennen? Wie ist es mit Fußgängern, welche am Gehweg in andere hereinrennen, weil sie so entrückt sind, dass sie gar nichts mitbekommen? Wie ist es mit Radfahrern, welche telefonieren oder SMS schreibend durch die Gegend „wackeln“? Wie ist es mit Fußgängern und Radfahrern, welche bei Zufahrten ... einfach weiterfahren/weitergehen und hoffen/erwarten, dass der Autofahrer stehen bleibt? Jeder Verkehrsteilnehmer ist verpflichtet auf andere zu achten, sich selbst und andere nicht in Gefahr zu bringen und hat mit den Blödheiten anderer zu rechnen.“

„Würde einem Fußgänger ein Zacken aus der Krone fallen, wenn man sich Gedanken um Dinge wie Reflektoren macht? Eigentlich hat man ja einen gewissen Selbsterhaltungstrieb, leider scheint dieser heutzutage bei manchen Menschen zu versagen, weil man ist ja „im Recht“! Ist gleich, wie bei Fußgängern, die quasi ihren Vorrang am Zebrastreifen „erzwingen“ wollen, oder mit Kopfhörern im Ohr und Blick am Handy über die Straßen laufen. Was bringt es einem dann, wenn am Grabstein steht „aber er war im Recht“? Wie in einem anderen Kommentar erwähnt, bei Fahrrädern sind Reflektoren vorgeschrieben, wo ist das Problem, wenn man dies auf Fußgänger umlegt?“, fragt ebner333 im Kleine-Zeitung-Forum.

„Nicht immer mit dem Finger auf andere zeigen“

Auch wenn die Meinungen im Kleine-Zeitung-Forum divergieren, so sehen manche User die Schuld bei allen Verkehrsteilnehmern. „Meiner Meinung nach hat die Rücksichtslosigkeit in allen Gruppen massiv zugenommen. Und das sage ich als Radfahrerin, Fußgängerin und Autofahrerin. Es bringt nichts, auf bestimmte Gruppen loszugehen. Ich frage mich nur, wie man es schaffen könnte, dass sich generell wieder Umsicht und Rücksicht durchsetzt. Der erste Schritt wäre, sich mit dem eigenen Verhalten kritisch auseinander zu setzen, anstatt immer mit dem Finger auf die anderen zu zeigen (die zweifelsohne auch Fehler machen)“, findet Mela me. Das Miteinander ist besonders bedeutend, findet ein User.

„Nur bei einem vernünftigen Zusammenspiel von Autofahrern und Fußgängern kann es funktionieren. Autofahren benötigt die volle Konzentration auf die Straße und auf andere Verkehrsteilnehmer. Weg mit dem Handy, den Blick und die Finger weg vom Display und sonstige Ablenkungen. Fußgänger dürfen sich nicht blindlings auf ihren Vorrang verlassen und sich wie ein Esel mit Scheuklappen auf der Straße bewegen. Wenn möglich Blickkontakt mit Autofahrern aufnehmen, und sich aufmerksam und vorsichtig fortbewegen. Gilt übrigens auch für Radfahrer. So kann ein gutes Miteinander klappen“ meint pescador.