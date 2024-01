Leserbriefe zu: „Mehr Gewicht für das Hauptstadtprogramm“, 22. 1. und LB „Unpassend“, 23. 1.

Mein Großvater erlebte zwei Weltkriege und starb mit 96 Jahren 2002. Was würde er heute dazu sagen, wenn er in der Zeitung von nackten, tanzenden, bei Minusgraden ihre Ärsche pudernden Menschen und von einem Mann, als Prinzessin mit Bart seine Arie singend, lesen würde? Kulturhauptstadt?

Mir tun unsere Kinder, unsere jungen Menschen leid ... Wo sehen sie Vorbilder und Lebenssinn? Wer gibt ihnen Orientierung und Antworten auf die Fragen des Lebens? Wer öffnet ihnen die Augen ihres Herzens für die Einzigartigkeit, Kostbarkeit und Würde des Menschseins? Wer spricht noch über die Liebe? Über den Glauben?

Die Welt von heute entblößt sich so sehr .... und sie tut es freiwillig. Ausdruck einer sehr kranken, erkalteten, dekadenten und gottlosen Gesellschaft. Maria Elisabeth Leeb, Weißkirchen

Weitere Leserbriefe zum Thema

Wertverlust

Weil diesen „Künstlern“ nichts Geschmackvolles einfällt, verblüffen völlig nackte „Manderln, Weiberln“ und Diverse bei der Eröffnung der EU-Kulturhauptstadt 2024 in Bad Ischl Zuseher mit einem „Pudertanz“. Eine Seelenverwandtschaft zu den Schweinereien von 1968 von Otto Mühl und Co. Mit diesem sinnlosen Spektakel soll „Kunst“ offenbar neu interpretiert werden. Der Verlust unserer traditionellen Werte kann ebenso wie beim römischen Reich zu unserem Untergang beitragen. Dr. Ewald Maurer, Wien

Nicht nachhaltig

Sinnentleertes Gehopse einiger Nackerter beiderlei (oder mehr?) Geschlechts im „Pudertanz“ als (zweifelhafter) Höhepunkt der Kulturhauptstadt-Eröffnung in Bad Ischl. Das klingt wohl vielversprechend für die von den Promotoren in Aussicht gestellte „einmalige Chance, das reiche Kulturgut unserer Region ins europäische Rampenlicht zu stellen“. Eine Pervertierung der vier Jahrzehnte alten Kulturhauptstadtidee.

Mit dem – vorwiegend aus der Bearbeitung sozialer Themen und alltäglicher Lebenswelten über urbane, zeitgenössische Kunst – bestehenden Programm wird die kulturmarxistische Aufweichung des ländlichen Raumes für ideologische Indoktrinierungsprojekte als Handlungsanleitungen im Sinne der richtigen Gesinnung angestrebt. Bloße Freude am Geschaffenen, am Schönen tritt in den Hintergrund.

Die traditionelle lokale Kultur wird de facto negiert. Nennenswerte Investitionen in kulturelle Infrastruktur blieben aus. Die überwiegende Anzahl der Mitwirkenden stammt nicht aus der Region. Auch wenn manche einen (möglicherweise zwecks Geltung als regionaler Künstler erst jüngst begründeten) Zweitwohnsitz im Salzkammergut haben.

Touristen, die sich von der Marke „Kulturhauptstadt“ haben anlocken lassen, werden grob enttäuscht heimkehren. Links-grüne Großstadtkultur finden sie authentischer zu Hause. Nachhaltig bei uns bleiben die leeren Kassen.

Dr. Harald W. Kotschy (Botschafter a. D.), Bad Ischl

Nacktheit

Die ablehnende Aufregung über den Nackttanz bei der Eröffnung der Kulturhauptstadt in Bad Ischl war zu erwarten. In den antiken griechischen Dramen wie z.B. von Aristophanes oder Euripides gab es Nacktszenen. Sportliche Bewerbe konnten auch nackt ausgeübt werden im antiken Griechenland.

Auch in unserem Breiten haben sich Kunst und Kultur erfreulicherweise immer wieder vom Diktat der anerzogenen bzw. unbewusst erworbenen Ablehnung der Nacktheit im öffentlichen Raum befreit. Als eines der vielen Beispiele können die Fresken von Michelangelo in der sixtinischen Kapelle genannt werden.

Ein Blick in die Kulturgeschichte könnte also den geistigen Horizont erweitern, zu einer Eigenreflexion anregen und die Aufregungswogen glätten. Dr. med. Franz Burghuber, Rohrbach-Berg

Zu wenig regional

Bis auf den Jodlerverschnitt und die Prangerschützen hätte das Event zwischen dem nördlichen Polarkreis und Feuerland überall stattfinden können. Es gibt zwischen Gmunden und Aussee – Mitterndorf gehört ja nur bis Kumitz zum Salzkammergut (wegen der Christianisierung durch 2 Diözesen – Passau und Salzburg) ein so reichhaltiges Brauchtum und unzählige Gruppen, die das leben, dass ich mir wirklich nicht vorstellen kann, was der Tanz von Nackten (die Ärmsten, bei den Temperaturen) mit dem Salzkammergut zu tun hat. Aber vielleicht ist das als Propaganda für den Heizkostenzuschuss der Regierung gedacht. Christine Khälß, Bad Aussee

Aufbruch

Es waren Festtage der Menschlichkeit, diese Eröffnungstage der neuen Kulturhauptstadt 2024 mit dem Salzkammergut und 23 teilnehmenden Gemeinden aus Oberösterreich und der Steiermark. Tom Neuwirth, also known as Conchita Wurst, vermittelte den Gästen von der Bühne aus inmitten der Winterkälte dieses Abends den in diesen Zeiten so notwendigen demokratischen Grundwert: „Gehen Sie heuer wählen und vergessen Sie in der Wahlzelle nicht auf die Menschlichkeit!“

Es waren Tage des Inputs für die ganze Welt: Raus aus der „Kammer“ mit dem neuen Salz „Kultur“! Hoffnung für die jungen Leute, für den ländlichen Raum (der uns Luft gibt und uns ernährt, so die ob ihres Durchhaltevermögens bewundernswerte Intendantin, Frau Schweeger). Befreiend war auch, dass der Eröffnungsruf nicht von einem männlichen Politiker gesprochen wurde, sondern gemeinsam von vier in der Kulturhauptstadtregion engagierten Frauen in ein gemeinsam geteiltes Mikrofon.

Der Talk „Europa im Umbruch“ in den Stallungen der Kaiservilla brachte durch die Teilnahme von LiteratInnen aus dem Iran und aus der Republik Kongo eine gute Außensicht auf Europa, die unsere egozentrierte Selbstsicherheit sehr zu erschüttern vermochte. Und der Tanz am Schluss zeigte uns wohl, dass wir alle nackt geboren sind und wohl auch nackt bleiben. Schütteln wir das beengende Denken ab, schütteln wir den elenden Krieg für immer ab. Fritz Baumgartner, St. Georgen/Gusen