Bilder von einer gewaltsamen Festnahme Donald Trumps, Hautcremes, die Spinnen anlocken, ein Mann, der eine Kobra heiratet oder die Todesmeldung von Musikproduzent Ralph Siegel - Geschichten und Fotos, die zum Teil weltweit im Internet oder via Social Media verbreitet wurden, aber dennoch alle falsch waren. Die Gefahr hinter solchen Meldungen: „Fake News können die öffentliche Meinung und Wahrnehmung beeinflussen und somit politische Entscheidungen, Wahlen und sogar das soziale Klima in einer Gesellschaft beeinträchtigen“, wird auf der Aufklärungsplattform Mimikama erläutert. „Sie können auch dazu führen, dass falsche oder gefährliche Informationen verbreitet werden, wie zum Beispiel in Bezug auf Gesundheit, Sicherheit oder Wissenschaft.“

Werkzeuge und hilfreiche Tipps können Menschen helfen, nicht Gefahr zu laufen, selbst ein Opfer von Fake News zu werden und hinter die Falschmeldung zu blicken. Kinder und Jugendliche, die sehr viel Zeit in den Sozialen Netzwerken verbringen - laut Jugend-Internet-Monitor nutzen etwa 68 Prozent Instagram täglich -, sind auf den unterschiedlichen Plattformen natürlich ebenso mit den Falschmeldungen konfrontiert.

Das Nachrichtenkompetenzprojekt „lie detectors“ vermittelt seit vielen Jahren Schulkindern im Alter von 10 bis 15 Jahren in mehreren Ländern Europas in Workshops die Kompetenzen, um Nachrichtenmedien und die Sozialen Medien besser zu verstehen und Desinformationen zu erkennen. Direkt in den Schulklassen vermitteln ausgebildete Journalistinnen und Journalisten nicht nur die Werkzeuge um selbst Lügendetektor zu sein, sondern erklären den Kindern auch, wie Redakteurinnen und Redakteure arbeiten.

In einer Veranstaltung gemeinsam mit dem Partner „lie detectors“ wollen wir erstmals kostenlos Lehrerinnen und Lehrer die Problematik der Fake News erklären, zeigen, wie diese entlarvt werden können, und den Teilnehmenden die Möglichkeiten aufzeigen, um Fake News zu erkennen. Zudem soll bei der Veranstaltung gezeigt werden, wie dieses Thema in den Unterricht eingebaut werden kann. Außerdem wird ein Mitglied der Redaktion über die eigene Arbeit und den Umgang der Redaktion mit Fake News sprechen.

Melden Sie sich jetzt zur Veranstaltung an. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.