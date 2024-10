Leserbriefe zu „Budget-Spielraum wird noch kleiner“, 5. 10., Post von Pokorny „Sehr geehrter Herr Magnus Brunner“, 6. 10.

Ganz überraschend und ganz zufällig wurde vier Tage nach der Wahl bekannt, dass uns die Regierung aus dem Besten beider Welten ein noch viel größeres Budgetloch als bisher angenommen hinterlässt. Dies ist vermutlich der Tatsache geschuldet, dass nach den Turbulenzen der Vorwahlzeit nun im Finanzministerium endlich in Ruhe nachgerechnet werden konnte.

Immer wieder auch belustigend die Reaktion der „demokratischen“ Parteien auf das völlig unerklärliche Ergebnis der FPÖ, die trotz Pferdeentwurmungsmittel wie Phönix aus der Ibiza-Asche zu steigen scheint. Eine Partei, die kaum brauchbare Lösungsansätze anbieten kann, die brennenden Probleme im Gegensatz zu den „Fantastischen 4“ jedoch offensichtlich sieht, erkennt und klar benennt. Schon vor Jahrhunderten wurde wohl die einfache Erklärung auf diese höchst komplexen Vorgänge gefunden, indem man feststellte: „Unter den Blinden ist der Einäugige König“.

Klaus Gressl, Reichenfels

Finanzjongleur

Unverschämt! Die Geringschätzung der österreichischen Wählerinnen und Wähler durch die verantwortliche Bundes- und Landespolitik wurde uns noch nie so deutlich vor Augen geführt wie gleich nach der Nationalratswahl 2024. Man wartete nicht einmal ein paar Wochen, um den Schein zu wahren und erst dann mit den unangenehmen Wahrheiten herauszurücken, die der eigenen Partei eine noch größere Wahlschlappe beschert hätten. Ein sich äußerst seriös gebender Finanzminister Brunner entpuppt sich als Finanzjongleur, der das Budget in einem unglaublichen Ausmaß schönredete. Sein Motto lautet wohl „Hinter mir die Sintflut”! Damit wird er in Brüssel wahrscheinlich gut leben können.

Ist die Wahl erst einmal verloren, streicht man die Förderung für Photovoltaikanlagen (nur) in Kärnten für 2024, schadet Käufern von Photovoltaikanlagen massiv und ruiniert Photovoltaikfirmen über Nacht. Vorausschauende, verantwortungsvolle Politik sieht anders aus. Die allgemeine Politikverdrossenheit wird befeuert. Mit dieser Politik haben die Verantwortlichen das Debakel nach der Wahl mit verursacht.

Elisabeth Hofer, Maria Saal

Traurig

Vor ein paar Wochen noch vorhersagen und bestätigen, wie das Budgetdefizit sein wird – und das trotz vieler gegenläufiger Vorhersagen der Wirtschaftsexperten – und dann etwas später die Zahlen deutlich zu verändern, würde jeden Manager in der Wirtschaft den Job kosten. Aber der Finanzminister glänzt entweder durch absolute Unfähigkeit oder durch eine große Nähe zur Unwahrheit. Mit diesen Eigenschaften offensichtlich der ideale Kandidat für einen EU-Kommissar und somit höchsten Vertreter von Österreich in der EU. Einfach traurig.

Martin Tabuk, Graz

Stunde der Wahrheit

Es geht weiter, die Wahlhelfer von Herbert Kickl haben nichts dazugelernt! Ein paar Tage nach den Wahlen ist die Stunde der Wahrheit gekommen. Unser Finanzminister hat sich verrechnet, die Staatsschulden betragen jetzt statt 2,9 doch 3,3 Prozent. Und veröffentlicht werden diese desaströsen Wirtschaftsdaten erst, nachdem wir gewählt haben.

Es war ja nicht anders zu erwarten und die Mehrheit der Österreicher hat es längst vermutet: Wir sind nicht gut durch die Krisen der letzten Jahre gekommen. Österreich war bei der Inflation im Spitzenfeld der EU. Auch bei der Bewältigung der Corona-Krise schließen wir im europäischen Vergleich schlecht ab. Bei der illegalen Migration sind wir nach wie vor europäischer Spitzenreiter, bezogen auf die Bevölkerungszahl. Dafür sind wir beim Wirtschaftswachstum mittlerweile das Schlusslicht in Europa, hinter Deutschland. Seit zwei Jahren befinden wir uns in einer Rezession. Wie kann man sich da nur wundern, dass diese Regierung abgewählt wurde?

Erich Artner, Judenburg

Parteiförderung

Es wird Österreichs Budget zwar auch nicht retten, aber es wäre ein Beispiel guten Willens der Parteien, wenn die allzu üppigen Parteiförderungen Österreichs eingebremst werden! Wahlkostenersatz, Parteiakademien, Klubförderung … selbstverständlich indexgesichert! Es ist nahezu unverschämt, Parteiförderung auch für die rund 25 Prozent Nichtwähler zu kassieren. Ganz zu schweigen von den Förderungsgeldern für die Juxparteien, die wiederum null Gegenleistung für den Staat Österreich bringen. Auch die Höhe der Politikergehälter ist zu hinterfragen, verdienen unsere Volksvertreter immerhin teilweise mehr als ihre deutschen Amtskollegen – diese vertreten aber die rund zehnfache Bevölkerungsanzahl!

Also, liebe Damen und Herren Politiker, zeigen Sie uns, dass es Ihnen wirklich um Österreich und nicht nur um den Platz am gut dotierten Futtertrog geht!

Franz Lustinger, Bad Radkersburg