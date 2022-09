Im Leofoo Village Zoo in Hsinchu, gelegen im nördlichen Taiwan, wurde ein junges Pangolin, ein Schuppentier abgegeben. Es dürfte durch einen Hundebiss am Schwanz verletzt worden sein. Die Tierärte und Pfleger kümmerten sich um das verletzte Tier und päppeln es nun wieder auf. Nach erfolgreicher Pflege soll es wieder in Freiheit entlassen werden.