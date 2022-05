In Paraguay haben Forscher eine farbenprächtige neue Schlangenart entdeckt. Die ungiftige Phalotris shawnella ist entlang des Körpers rot-schwarz gestreift. Im Gegensatz zu den anderen fünf bekannten Arten der Gruppe Phalotris hat sie einen rötlichen Kopf und trägt auf dem Nacken ein gelbes Querband. Forscher fanden im Osten des Landes insgesamt drei Exemplare, so das Team um Paul Smith von der Umweltstiftung Para La Tierra im Fachblatt "Zoosystematics and Evolution".

Die knapp 50 Zentimeter lange Art sei anscheinend extrem selten. Daher ordnen die Autoren sie auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion (IUCN) als "stark gefährdet" ein.