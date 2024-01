Es waren grauenvolle Bilder und Gerüchte, die Tierschützer und Einsatzkräfte am 1. September 2023 entsetzte, als sie die Türe zum Keller eines Gehöfts in Ansfelden (Oberösterreich) öffneten. Mitarbeiter der Tierschutzorganisation Pfotenhilfe, die selbst viele Hunde aus den Käfigen im stockfinsteren, extrem übel stinkenden Keller geholt und neun aufgenommen haben, sind aufgrund der Bilder im Gerichtsakt aufs Neue schockiert, mit welcher Brutalität die Tiere missbraucht und gequält wurden. Am Montag (29. Jänner) beginnt der Prozess in dem Fall.

„Die Justiz muss hier neben den anderen Delikten auch den Strafrahmen des Tierquälerei-Paragraphen 222 des Strafgesetzbuches von zwei Jahren voll ausschöpfen“, fordert Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler. „Wenn nicht hier und jetzt, wann dann?“ Jeder vernünftige Mensch erwarte sich, dass so ein Tierquäler die Höchststrafe bekommt, ist Stadler überzeugt: „Vor allem, seitdem ich kürzlich auch noch die Bilder der blutüberströmten Hunde mit schwersten Kampfverletzungen im Gerichtsakt sehen musste - das war mir dann endgültig zu viel!“

Greti sah dem Tod ins Auge

Hündin Greti war in besonders schlechtem Zustand. „Sie war abgemagert bis auf die Knochen, stark dehydriert, ihr ganzer Körper voller offener Wunden, Ausschlägen und Ekzemen. Sie war rachitisch, konnte nicht einmal aufrecht stehen und ihr rostiges Halsband war sogar eingewachsen. Die junge Hündin hätte diese Hölle auch nicht mehr lange überlebt“, vermutet Stadler. Als Greti und acht weitere Opfer am Tierschutzhof Pfotenhilfe ankamen, stand der Tierarzt schon bereit. Nach der Erstversorgung wurde sie liebevoll aufgepäppelt und umfassend therapiert. Der erste Schnee machte ihr besonders viel Spaß. Nach fast fünf Monaten bester Betreuung hat Greti kürzlich ihr Glück gefunden: eine Familie nahm sie bei sich auf.

Die gerettete Greti mit Tierpflegerin Caro glücklich im Schnee © Pfotenhilfe

Über den Hausbesitzer wurde drei Tage später Untersuchungshaft verhängt. Bei dem 45-Jährigen waren auch 26 Schusswaffen samt 51 Magazinen und über 8.500 Stück Munition, diverse Drogen, Falschgeld und Nazi-Devotionalien gefunden worden. Im Raum steht, dass die Tiere für illegale Hundekämpfe eingesetzt worden sind, drei waren bei der Razzia schon tot.

Der Hausbesitzer verweigerte bei seiner Einvernahme die Aussage. Die Hunde „wurden in dunklen Kellerräumen in kleinen Käfigen mit Stachelhalsbändern gehalten“, schilderte eine Polizeisprecherin damals die Auffundungssituation. Die ausgehungerten Tiere sollen weder ausreichend Futter noch Wasser bekommen haben. Nach der Hausdurchsuchung wurden sie Tierschutzorganisationen übergeben: der Pfotenhilfe, dem Tierparadies Schabenreith und dem Tierschutzhaus Vösendorf.

Wo sind die weiteren Folterkeller, Züchter und Händler?

Schon kurz nach dem Großeinsatz lag nahe, dass es sich nicht um einen Einzeltäter handelt, die Hunde für Kämpfe missbraucht wurden und es sich um organisierte Kriminalität handeln dürfte. „Die Ermittlungsergebnisse scheinen jedoch äußerst dürftig zu sein. Bisher wurde zumindest nichts dazu veröffentlicht. Wir müssen davon ausgehen, dass es weitere grauenhafte Hundehöllen und Kampfplätze im In- und Ausland gibt, aber die Ermittler hier und auch bezüglich internationaler Züchter und Händler keine Anhaltspunkte gefunden haben - eine schreckliche Vorstellung“, zeigt sich Stadler bestürzt.

Hunde wurden auch gegen Menschen scharfgemacht

So wie beim tödlichen Vorfall in Naarn, liegen nun auch von Ansfelden Aussagen vor, dass dort Hunde scharfgemacht wurden, indem sie auf Menschen in Schutzanzügen gehetzt wurden. Diese und andere Maßnahmen, die die Aggression und Kampfbereitschaft fördern, sind sowohl gemäß Bundestierschutzgesetz als auch OÖ Hundehaltegesetz verboten, wenn es sich nicht um Diensthundeausbildung des Bundes handelt.