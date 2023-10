Die gesangliche Früherziehung bei australischen Prachtstaffelschwänzen (Malurus cyaneus) beginnt schon früher als bisher gedacht und prägt die frisch geschlüpften Vögel nachhaltig. So hat ein Team mit Beteiligung aus Österreich in jahrelanger Forschungsarbeit herausgefunden, dass die Vögelmütter ihrem noch im Ei befindlichen Nachwuchs schon eine Art Familiencode in gesungener Form mitgeben, den sie dann auch als Erkennungsmerkmal beim Betteln um Futter einsetzen.

An der kürzlich im Fachjournal „American Naturalist“ veröffentlichten Studie ist die Leiterin der Konrad Lorenz Forschungsstelle der Universität Wien in Grünau im Almtal (OÖ), Sonia Kleindorfer, federführend beteiligt. Die Gründerin des „BirdLab“ an der Flinders University im australischen Adelaide und ihre Kollegin Diane Colombelli-Négrel haben seit dem Jahr 2005 an 13 verschiedenen Orten in Australien Aufnahmen von brütenden Prachtstaffelschwanz-Müttern im Nest mit den Lautäußerungen ihrer Küken verglichen.

Die Tiere bauen demnach in ihre üblichen Gesänge individuell geprägte „B-Elemente“ ein, die sie dem Nachwuchs schon zuträllern, wenn sich dieser noch innerhalb der Eierschalen befindet. Das scheint jedoch das Aufschnappen dieser Art gesanglichen Signatur nicht zu verhindern. Denn dieses charakteristische lautliche Element fand sich dann prominent in den Bettelrufen der frischgeschlüpften Küken.

Ein interessantes Detail ist auch, dass die Jünglinge dann sicherer in ihrer Gesangskopie der Mutter waren, wenn letztere beim Vorsingen im Embyrostadium bedächtig vorgeht. Mütter mit einer langsamen Ruf-Rate brachten Nachkommen auf die Welt, die die „in ovo“ - also im Ei - erlebten Melodien ähnlicher wiedergeben konnten, wie es Colombelli-Négrel in einer Aussendung ausdrückte. Auch konnte das Team feststellen, wie sich die Herzfrequenz der Jungen beim vernommenen, individuellen Gesang der Mutter reduzierte.

Die Untersuchung zeigt laut Kleindorfer, „dass das Erlernen von Lautelementen schon viel früher als bisher gedacht beginnt und vom Verhalten der Vögelmütter beeinflusst wird“. Die Erkenntnisse würden eine „wichtige Lücke in unserem Verständnis des Lernprozesses der Klang- sowie Gesangsproduktion“ füllen: „Bis vor kurzem wurden deren Rufe und Gesang und somit auch deren Funktion als potenzielle Klang- und Gesangslehrerin übersehen“, so die Wissenschafterin in einer Aussendung der Uni Wien.

(S E R V I C E - https://dx.doi.org/10.1086/728105; https://birdlabaustralia.com/)