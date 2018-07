Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ulli Ehrlich (re.) feiert mit ihrem Label 65-jähriges Jubiläum © Simone Rendl

Geburtstage müssen gefeiert werden, vor allem, wenn es sich um das 65-jährige Jubiläum des Kitzbüheler Traditionsbetriebes "Sportalm" handelt. Wo feiert sich ein solches Jubiläum also besser als auf der Berliner Fashion Week.

Mit einer fulminanten Show voller Vielfalt, einer perfekten Symbiose aus sportlicher Eleganz und traditionellen Mustern, zelebrierte Chefdesignerin Ulli Ehrlich den Geburtstag ihrer Marke. Geboten wurde den geladenen Gästen allerdings mehr als nur eine klassische Runway-Show. Mit Schuhplattlern, Tänzern und einer eindrucksvollen Musikauswahl holte Ehrlich nicht nur die österreichische Heimat in die deutsche Bundeshauptstadt, sie zeigte auch, dass das Label mit Geschichte über die Jahrzehnte in der Modeindustrie nicht an Glanz verloren hat.

Schuhplattler erobern den Laufsteg

Da war es auch nicht verwunderlich, dass die Designerin bei ihrer Ansprache am Ende der Show ein paar Tränen vergoss und auch das Publikum zu Tränen rührte, holte sie doch die gesamte Familie zu sich auf den Laufsteg, um ein weiteres Jubiläum zu verkünden. Die Eltern der Firmenchefin, der ehemalige Geschäftsführer Wilhelm und Frau Herta, feiern in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag. "Wir haben dieses Jahr so viele Gründe zum Feiern, ich freue mich, das mit euch teilen zu können", sagte die Chefdesignerin.

Auch die Präsentation der Dirndln, die in Kollaboration mit Moderatorin und Schauspielerin Silvia Schneider entstanden waren, passten zu den Jubiläumsfeierlichkeiten mitten in Berlin. "Ich fühle mich sehr geehrt, nun ein Teil dieser Traditionsmarke zu sein. Vor allem mit Kleidung, die so in der österreichischen Geschichte verwurzelt ist", freut sich Schneider.

Die Sektkorken werden sicherlich noch knallen.