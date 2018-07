Facebook

Was trägt man auf der Fashion Week an den Füßen - Sneaker oder Heel? © Simone Rendl

Berlin ist im Modefieber - noch bis Donnerstag Abend ist das E-Werk Schauplatz der Mercedes Benz Fashion Week. Stylishes Schuhwerk ist bei dem straffen Zeitplan für die Modehungrigen und Vertreter der Fashion-Industrie Pflicht. High Heels sind in diesem Jahr jedoch seltener an den Füßen der zahlreichen Zuschauer zu sehen. Bequem soll es sein, praktisch und edgy, aber trotzdem stylish. Mit Sandalen, Slippern und jeder Menge Plateau an den Füßen warten die Modebegeisterten in Berlin Mitte auf. Heels sehen zwar schön aus, plagen will man sich deswegen aber trotzdem nicht, lautet der Tenor - und wenn der Absatz doch einmal höher ist, dann ist er meist breit und ideal, um auch auf tückischem Kopfsteinpflaster unfallfrei voran zu kommen.

Der Style der Berliner ist modern und mutig, Altes wird mit Neuem gemixt, Second-Hand hat wieder Stil und die Trends der vergangenen Jahrzehnte werden extravagant kombiniert. Bequeme Sneaker zum leichten Sommerkleid sind gang und gäbe und statt zum Absatz bekennen sich die Berliner stattdessen als Ausgleich zu mehr Farbe. "Bei uns sind die Schuhe auf der Fashion Week immer flach, es gibt genügend Schuhe ohne Absatz, die ein Outfit genauso zum Hingucker machen", finden Beate Claus und "Fräulein Helene" die ein Modegeschäft in München führt.

Flach und bunt darf es sein anstatt hoch und unbequem Foto © Simone Rendl

Auch die Blogger lieben ein gutes Paar Sneaker. Bloggerin Ana Johnson hat sich für ihren Termin auf der Lena Hoschek Show ebenfalls für flache Schuhe entschieden.

Wenn aber doch einmal der Heel herhalten muss, kann Frau auf einige Tricks zurückgreifen: "Dünne Gelkissen am Ballen schützen vor Schmerzen und der Heel sollte auf keinen Fall zu hoch sein, sonst ist nach einer Stunde Schluss."

Sneaker zum Kleid oder breite Stöckel - Frau geht auf Nummer sicher Foto © Simone Rendl