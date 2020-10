Feuer hin, Virus her: Kalifornien ist anders als der Rest der USA. Die Gründe dafür liegen weniger in der Strahlkraft von Silicon Valley und Hollywood als in jenen politischen und gesellschaftlichen Veränderungen der vergangenen Jahrzehnte, die dem Rest des Landes noch bevorstehen.

In Kalifornien haben die Demokraten das Sagen © (c) AFP (APU GOMES)

Es ist dieser Tage schwer zu vermitteln, wie das ist, in Kalifornien zu leben. Zu viel passiert auf einmal und dieses Zuviel lässt keinen einzigen der fünf Sinne unberührt. Die vergangene Woche war wieder so eine, in der die Götter auf den Golden State hinunterschauten und sich offenbar sagten: So, und jetzt schauen wir einmal, wie die mit all dem fertigwerden.