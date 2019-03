Facebook

Die Bienen sind eine evolutionäre Erfolgsgeschichte © (c) APA/dpa/Frank Rumpenhorst (Frank Rumpenhorst)

Wären die Briten ein großes Bienenvolk, der Brexit wäre längst über die Bühne gegangen und würde nicht, mehr als 1000 Tage nach der Abstimmung, immer noch heiß diskutiert. Nein, Bienen wüssten, was in Großbritannien zu tun ist: Wer gehen will, soll gehen - und nicht allein. Queen Elizabeth II. ließe ihre Kundschafterinnen ausschwärmen, würde sie vor dem Volk ein Überzeugungstänzchen aufführen lassen und bräche schließlich mit den Abtrünnigen zur letzten großen Reise in unbekanntes Terrain auf. An ihrer Stelle würde eine Nachfolgerin den britischen Thron besteigen. Bixit statt Brexit, tanzen statt streiten.

