Jeff Bezos ist der reichste Mensch der Welt. Auch an Problemen ist er nicht arm. Ein Mann zwischen Trump und Triumph, Gier und Gönnen, Paketen und Protesten – und zwei Frauen.

Amazon-Chef Jeff Bezos © AP (Ted S. Warren)

Wir wollen die Menschen auf eine Entwicklung in unserem Leben hinweisen. (...) Wir haben beschlossen, uns scheiden zu lassen.“ Mit diesem Tweet ging Jeff Bezos am 9. Jänner zur Gegenoffensive über. Zwei Tage zuvor war er von Reportern der amerikanischen Boulevardzeitung „National Enquire“ schwer unter Druck gesetzt worden. Die Journalisten waren der außerehelichen Beziehung von Bezos auf der Spur, hatten sich mit Nacktfotos des charismatischen Glatzkopfs und intimen SMS-Botschaften an die TV-Moderatorin Lauren Sánchez aufmunitioniert.



Keine normale Schlammschlacht mit der Skandalpresse, kein normaler Rosenkrieg zwischen einem Promi-Ehepaar. Denn bei Jeff Bezos handelt es sich nicht nur um den reichsten Mann der Welt. Sein Vermögen wird mit rund 115 Milliarden Euro angegeben. Bei Bezos handelt es sich auch um einen der erfolgreichsten Unternehmensgründer der Geschichte und um einen Intimfeind von US-Präsident Donald Trump, den Bezos – nachdem er selbst einen Privatdetektiv angeheuert hatte, um den Ursprung des Leaks aufzudecken – auch gleich als sinistren Drahtzieher hinter der vielschichtigen Affäre vermutete und daraufhin die Staatsanwaltschaft wegen Trumps eigener angeblicher Liebschaften und Schweigegeldüberweisungen einschaltete. Es ist ein Gigantenduell auf Sandkastenniveau.

