“Can The Can“, „Devil Gate Drive“, „Stumblin‘ In“ mit Chris Norman – das waren in den Siebzigern die größten Hits der in Detroit geborenen und seit vielen Jahren im englischen Essex lebenden Suzi Quatro. Nun bringt die 75-Jährige ihr neues Album „Freedom“ raus, wie immer ein energiegeladenes und schnörkelarmes, von ihrem Sohn L.R. Tuckey coproduziertes Vergnügen mit sehr viel Rock, einer ordentlichen Portion Glam und ein wenig Blues. Wir treffen Suzi per Zoom.

Suzi Quatro im Jahr 1973 © getty images/Jack Kay