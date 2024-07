Schöner Zufall, wenn bei einem Konzert ausgerechnet die Buhlschaft neben einem zu sitzen kommt, mit der man erst kürzlich ein Telefoninterview geführt hat und sich so erstmals persönlich begegnet, erzählt eine Besucherin. Noch erstaunlicher, wenn die Buhlschaft selbst an diesem Tag schon ihre Aufführung hinter sich hat. Sie hätte, in der Maske sitzend, Igor Levit beim Üben gehört und wollte ihn auch live auf der Bühne erleben, verriet Deleila Piasko.

Der deutsche Musiker russischer Herkunft eröffnete im Großen Festspielhaus den Reigen der Klavier-Recitale in diesem Salzburger Sommer und legte dabei Einiges vor. Er begann mit der „Chromatischen Fantasie und Fuge“ von Johann Sebastian Bach, ein selbst für den Barockkönig ungewöhnliches, in seiner Experimentierfreudigkeit in die Zukunft weisendes Werk, dem in dieser Interpretation auf dem modernen Flügel nur der Federkielklang fehlte. Bei den sechs Klavierstücken op. 118 von Johannes Brahms, 1893 in Bad Ischl komponiert, formte Levit die Romanze, die Ballade und die vier Intermezzi hingebungsvoll zu glänzenden, aber nie glatten Perlen. Da durfte er beim Applaus schon auch seinen Steinway tätscheln.

Nach der Pause ging der 37-Jährige so ziemlich das Höchste an, was Pianisten anstreben können. Franz Liszt hat ja alle Sinfonien Beethovens für Klavier bearbeitet, so auch dessen „Siebente“. Die geniale Orchesterabstraktion verlangte dem Ausnahmekönner vom litaneihaften Trauermarsch bis zum rasenden Finale 50-minütige Akkordarbeit im eigentlichen und übertragenen Sinn ab. Welch ein Gipfelsturm, was Gestaltung, Virtuosität und Konzentration betrifft, welch ein olympisches Fingerspiel! Gold für Igor Levit trotz des (als erste „Zugabe“ augenzwinkernd korrigierten) kleinen Ausrutschers justament im Schlussakkord. Und Standing Ovations für den Sieger, bedankt mit der Nocturne in cis-moll von Frédéric Chopin.

Igor Levit spielt ein ähnliches Programm (mit Schumann statt Brahms) am 20. Oktober im Grazer Musikverein. musikverein-graz.at

Weitere Klavier-Recitals bei den Salzburger Festspielen: Grigory Sokolov (5. 8.), Pierre-Laurent Aimard (6. 8.), Evgeny Kissin (7. 8.), Arcadi Volodos (12. 8.), Alexandre Kantorow (14. 8.), András Schiff (15. 8.), Daniil Trifonov (28. 8.). Karten und Information: Tel. (0662) 8045-500, salzburgerfestspiele.at