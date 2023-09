Eine Wanderung über die sanft geschwungenen Grasrücken der Kärntner Nockberge ist immer ein besonderes Erlebnis. Die Aufstiege sind meist unschwierig, dafür ist der Ausblick ungehindert nach allen Seiten möglich. Der Palnock ist ein unscheinbarer Nockalm-Klassiker, ein Erlebnisberg für die gesamte Familie.

Der Aufstieg bis zum Schwarzsee ist angenehm schattig. Oben angekommen, führt der Weg aussichtsreich über einen breiten Grasrücken bis zum Gipfel. Die umliegenden Grate und Kuppen bilden lang gezogene Linien und Konturen, die ineinander verschmelzen. Ein Grat reiht sich an den nächsten, bis sie nahtlos in das Grau des Himmels übergehen. Ein kitschiges Fotomotiv folgt dem nächsten.

Die Route auf den Palnock © KLZ/Infografik

Die schmale Verditzer Straße bringt uns aus dem Gegendtal nahe Afritz hinauf zum Parkplatz am Lärchenboden. Hier beginnt unsere Wanderung in Richtung Schwarzseehütte. Ein nicht allzu steiler Waldweg Nr. 27 führt uns in circa 1,5 Stunden zur schön gelegenen Einkehrstation. Von hier geht es weiter zum idyllischen Schwarzsee. Der Blick auf den gegenüberliegenden Dobratsch ist beeindruckend.

Rast auf der Schwarzseehütte © Herbert Raffalt

Vom kleinen Bergsee wandern wir in nordwestlicher Richtung weiter zum Palnock (1901 m). Der Weg zum Gipfel führt gemütlich über einen breiten Rücken. Besonders erwähnenswert ist das kunstvoll gestaltete Gipfelkreuz von Hans Peter Mayer. Nach der Gipfelrast geht es hinunter zur Schwarzseehütte und von dort am Weg Nr. 28 in Richtung der Steinhauserhütte. Kurz vor der Hütte zweigt ein schmaler Waldpfad rechts von der Forststraße ab und führt direkt zum Parkplatz Lärchenboden.