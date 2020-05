Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Am Gipfel des Masenbergs beginnt die kurze, aber spannende Variante des Waldlehrpfads © Herbert Raffalt

Endlich ist es so weit: Nach eineinhalb Monaten Ausgangsbeschränkung dürfen wir wieder in die Berge. Der Naturpark Pöllauer Tal inmitten des oststeirischen Hügellandes lädt mit seinem unverwechselbaren Charme zu einer lehrreichen und familienfreundlichen Wald- und Gipfelwanderung ein, bei der man den verführerischen Duft des Frühlings in der Nase hat.