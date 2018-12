Facebook

In den Tagen vor Weihnachten legt sich ein stiller Zauber über die Landschaft der Niederen Tauern © Herbert Raffalt

Die Berge in der Obersteiermark sind weiß geworden. Der Schneefall in der vergangenen Woche hat in höheren Lagen für eine ordentliche weiße Decke gesorgt. Damit ist der Skibetrieb gesichert, aber abseits der Lifte herrscht noch angenehme vorweihnachtliche Ruhe. Für eine besinnliche Adventwanderung bietet sich das Untertal in Rohrmoos an. Die idyllisch gelegene Sondl-Alm hat bereits geöffnet – einer Wanderung durch das tief verschneite Tal steht somit nichts im Wege.

Die Route zu den Riesachwasserfällen Foto © KLZ/Infografik

Wir lassen also das Auto am Parkplatz „Hinkerbrücke“ stehen. Von dort geht es links über den Talbach der Straße entlang zum Gasthof Tetter. In der Vorweihnachtszeit ist hier wenig Verkehr, somit ist die Straße gut zu begehen. Am Gasthof vorbei gelangen wir zum romantischen Tettermoar. Das stille Tal ist um diese Jahreszeit am schönsten. Nach etwa einer Stunde Gehzeit erreichen wir die Waldhäuslalm. Kurz nach der Hütte geht es der Beschilderung „Sondl-Alm“ folgend nach rechts auf einen verschneiten Waldweg.

Pause bei der Sondl-Alm Foto © Herbert Raffalt

Angekommen, verwöhnen uns die Wirtsleute nach alter Tradition mit Gerichten vom Holzherd. Nach einer Pause geht es weiter taleinwärts zum Wirtshaus „Zur Weißen Wand“. Nun kommen wir wieder auf die für den Verkehr gesperrte Straße. Nach weiteren 30 Minuten Gehzeit erreichen wir den Endpunkt unserer Wanderung beim Riesachwasserfall.

Ab jetzt geht es auf direktem Weg zurück zur Waldhäuselalm und weiter zum Ausgangspunkt an der Hinkerbrücke.

Die Tour Ort: Schladming/Untertal

Ausgangspunkt: Hinkerbrücke im Untertal

Gehzeit: Für die gesamte Runde bis zu den Riesachwasserfällen und wieder zurück 3 Stunden