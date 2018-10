Facebook

Von der Hornfeldspitze bietet sich ein überwältigender Blick ins Großsölktal © Herbert Raffalt

Die Hornfeldspitze im Naturpark Sölktäler ist zwar nur etwas mehr als eine Halbtagestour, dennoch lohnt es sich, dem formschönen Gipfel inmitten der Wölzer Tauern einen Besuch abzustatten. Wuchtig ragt der Berg über dem Talschluss des Großsölktales empor. Er gilt nicht umsonst als einer der schönsten Aussichtsberge in der Region. Im Sommer wie auch im Winter ist der Gipfel ein echter Geheimtipp.

Lange war die Sölkpassstraße nach den heftigen Unwettern im August letzten Jahres gesperrt. Jetzt funktioniert wieder alles einwandfrei und einer Wanderung auf die Hornfeldspitze (2277 m) steht nichts im Wege.

Die Tour auf die Hornfeldspitze Foto © KLZ/Infografik

Am Parkplatz direkt an der Passhöhe starten wir unsere Tour und folgen dem Steig Nummer 9 in nördlicher Richtung. Auf den steilen Almweiden halten wir uns links und gelangen zu einem vom Gipfel herunterziehenden Bergkamm. Hier schwenkt der Weg nach rechts und folgt dem Grat, in Richtung Gipfel. Das Kreuz auf der Spitze ist bereits zu sehen.

Der Gipfel der Hornfeldspitze Foto © Herbert Raffalt

Wir folgen dem Grat, der zum Gipfel hin immer steiler wird. Zum Schluss geht es in engen Serpentinen zu einem kleinen Vorgipfel, nach wenigen Höhenmetern erreichen wir unser Ziel. Der Blick ins Großsölktal und auf die umliegenden Gipfel ist beeindruckend.

Die Tour Ort: St. Nikolai/Großsölk

Ausgangspunkt: Parkplatz Passhöhe am Sölkpass (1330 m)

Gehzeit: Aufstieg zur Hornfeldspitze in rund 1,5 Stunden; 500 Höhenmeter

Wer mag, kann noch zur südöstlich gelegenen Aarfeldspitze (2284 m) wandern. Dazu geht es einfach entlang des Bergrückens zur benachbarten Bergspitze. Zurück zur Passhöhe geht es wieder entlang der Aufstiegsroute.