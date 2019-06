In der Textilstadt St. Gallen findet man viele Bs, historische Schätze und eine Verschnaufpause von der Gegenwart.

Der Stiftsbezirk St. Gallen zählt zum UNESCO Weltkulturerbe © Switzerland Tourism - swiss-image..ch/Andre Meier

Eines vorweg: Wer nach St. Gallen reist, muss nicht A, sondern B sagen. Und zwar am besten gleich mehrere Male. Denn auf ihre kulinarischen Bs sind die Bewohner der rund 80.000-Einwohner-Stadt südlich des Bodensees sehr stolz. So sollte jeder Besucher eine traditionelle Bratwurst essen. „Aber ohne Senf“, erklären die Einheimischen sofort. Dafür aber mit einem knusprigen Bürli (Brötchen). Dazu sollte man ein kühles Bier trinken, denn das Bierbrauen hat in St. Gallen Tradition. Als Nachspeise wartet dann ein süßer Biber aus Honig, Mehl, Zucker und Gewürzen.