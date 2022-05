Die Wasserqualität in den italienischen Badeorten verbessert sich immer mehr: Als sichtbares Zeichen herausragender Wasser- und Umweltqualität weht in diesem Sommer an 427 italienischen Stränden die blaue Flagge. Das sind elf mehr Auszeichnungen als im vergangenen Jahr, die seit 1985 auch in anderen europäischen Ländern von der europäischen Umweltstiftung "Foundation for Environmental Education" (FEE) vergeben wird.

Von den 427 Stränden in 210 Gemeinden liegen 32 der ausgezeichneten Badeorte in Ligurien, das sich somit als Region mit den meisten blauen Flaggen rühmen darf. Auch 18 Badeorte in der süditalienischen Region Kampanien und weitere 17 jeweils in der Toskana, in der Adria-Region Apulien, Kalabrien und Marken erhielten die begehrte Flagge.

Spanien ist "Flaggen-Weltmeister"

Ausgezeichnet wurden auch zehn Ortschaften in Trentino-Südtirol wegen der exzellenten Wasserqualität ihrer Seen. An vier Stränden am Lago di Caldonazzo, an einem am Lago di Levico im Valsugana, am Lago di Lavarone auf der Alpe Cimbra, am Lago di Roncone und am Lago di Idro im Val di Chiese sowie am Lago di Serraia und am Lago delle Piazze auf der Hochebene von Piné wehen die blauen Flaggen.

Weltweit wurden 2022 4831 Strände mit der Auszeichnung bedacht, die meisten davon konnte mit 621 blauen Flaggen Spanien erzielen, gefolgt von Griechenland mit 602 und der Türkei mit 531. Kroatien kommt auf 97 blaue Flaggen. Die vollständige Liste der ausgezeichneten Strände wird am 25. Mai hier veröffentlicht.

Die Bewertung der Strände und Häfen erfolgt europaweit nach einheitlichen Kriterien durch jeweils nationale Organisationen. Die Einhaltung der Standards kann während der Saison durch Stichproben überprüft werden.