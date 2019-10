Kleiner als Österreich, sind sich in Georgien doch Gebirge, Meer und Wüste ausgegangen. Ein Land so hochkomprimiert wie seine Gastfreundschaft und seine Geschichte.

Die Altstadt von Tiflis © monticellllo/stock.adobe.com

Plattenbauten und aufgelassene Tankstellen säumen die Straße auf dem Weg ins Stadtzentrum von Kutaissi. Klassischen Schönheitsidealen entspricht Georgien nicht, so zumindest der erste Eindruck. Zwei Kühe queren den Weg. Am Straßenrand verkaufen Omas Honig und Schnaps. Ein Auto überholt rechts – scheinbar ohne Menschen am Steuer. Auf den zweiten Blick erspäht man jemanden auf dem vermeintlichen Beifahrersitz. Ah, Lenkräder auf beiden Seiten also – mehr muss man über den Verkehr in Georgien nicht wissen. Ein Auto zu mieten, sei an dieser Stelle nur geübten Fahrern empfohlen.