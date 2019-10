Facebook

Greenway war Agatha Christies Sommerhaus © Anita Arneitz

Fotografien ihrer Liebsten, Möbel aus dem Elternhaus, das Piano: Im Ferienhaus Greenway von Agatha Christie an der englischen Riviera im County Devon ist noch alles so, wie es die Schriftstellerin zu ihren Lebzeiten arrangierte. Sie liebte das riesige Anwesen mit Pförtnerhäuschen, Bootshaus, verschiedenen Gärten und dem eleganten Haus mit den weißen Säulen. Es war ihr Rückzugs- und Erholungsort. Wer es ihr gleichtun will, kann sich als Besucher vor ihrem Haus in den Liegestuhl fallen lassen und auf den Fluss hinunterschauen.