Auf dem Gelände einer ehemaligen Baumschule im Regent’s Park wird heute ein neu angelegter Garten anlässlich des 100. Geburtstags von Königin Elisabeth II. eröffnet. Auf rund 8000 m2 stehen die Erinnerung an die verstorbene Monarchin und mit über 40 neuen Bäumen, großen Wildblumenflächen, rund 100 Metern Hecken sowie Teichen und Uferzonen Biodiversität im Fokus. Viele ehrenamtliche Helfer wirkten an der Umsetzung der Pläne für den Queen Elizabeth II Garden mit, setzten zum Beispiel tausende Blumenzwiebeln.

Kew Gardens: Weltberühmter botanischer Garten in London

Die Royal Botanic Gardens zählen zu den ältesten botanischen Gärten der Welt und zum Kulturerbe der Unesco, auf 132 Hektar Fläche leben mehr als 50.000 Pflanzen. Doch es ist nicht nur schön, in Kew Gardens durch den botanischen Garten oder die zum Teil historischen Gewächshäuser zu spazieren: Mit ihren riesigen Sammlungen von Orchideen, Kakteen, Heil- und Nutzpflanzen oder seltenen Baumarten aus aller Welt sind die königlichen Gärten auch eine globale Pflanzenbank.

Eines der historischen Gewächshäuser in Kew Gardens © alexey.fedoren@gmail/Imago

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Chelsea Physic Garden: Heilpflanzen und Geschichte erleben

Direkt an der Themse liegt der Garten, in dem man sich seit 1673 vor allem den Heil- und Nutzpflanzen, aber auch den Giftpflanzen verschrieben hat. Umgeben von einer 131 Meter langen Mauer und mit entsprechend mildem Mikroklima wurden dort Pflanzen aus aller Welt gesammelt und kultiviert, bis in die 1970er-Jahre studierten angehende Pharmazeuten im Chelsea Physic Garden die Apotheke der Natur. Ein guter Zeitpunkt für einen Besuch ist Jänner und Februar – denn da blühen unzählige Schneeglöckchen der verschiedensten Sorten.

Der versteckte Chelsea Physic Garden © Chelsea Physic Garden

Kyoto Garden im Holland Park: Japanische Gartenkunst in London

In einen anderen Erdteil versetzt fühlt man sich, wenn man im Holland Park plötzlich vor einem Wasserfall, einem Teich mit bunten Koi-Karpfen und japanischen Steinlaternen steht. Möglicherweise läuft einem auch noch ein Pfau über den Weg. Der Kyoto Garden war ein Geschenk der Stadt Kyoto und wurde im traditionellen japanischen Stil und mit Ahornbäumen, Bambus, Zierkirschen, Rhododendren und Azaleen angelegt. Am spektakulärsten ist der Kyoto Garden im Frühling zur Kirschblüte und im Herbst, wenn sich das Laub der Bäume in leuchtend gelb, orange und rot färbt.

Der Kyoto Garden ist ein Stück Japan in London © WireStock/Imago

Barbican Conservatory: Tropischer Indoor-Garten im Brutalismus-Gebäude

Auch wenn es regnet, finden sich in London Gärten, durch die man spazieren kann: Das Barbican Centre ist ein riesiges Kultur- und Konferenzzentrum, ein brutalistischer Betonbau aus dem Jahr 1982 – und hat einen Indoor-Dschungel. Der Wintergarten Barbican Conservatory überspannt den Bühnenturm des Theaters mit einem Dach aus Stahl und Glas. Das Gewächshaus beherbergt heute rund 1500 Pflanzen- und Baumarten, von denen einige in ihrem natürlichen Lebensraum selten und gefährdet sind. In den Teichen schwimmen Koi-Karpfen und Wasserschildkröten.

Der Indoor-Dschungel im Barbican Center © IMAGO/Alberto Pezzali

Hampstead Heath: Versteckter Garten mit Pergola und Aussicht

Der Hampstead-Heath-Park ist bekannt für seinen tollen Ausblick auf die City, während man selbst das Gefühl hat, auf dem Land zu sein. Weniger bekannt ist der wildromantische Hügelgarten mit bewachsener, knapp 250 Meter langer Pergola im edwardianischen Stil bei Inverforth House, der Anfang des 20. Jahrhunderts für Lord Leverhulme angelegt wurde. Was dem Industriellen als Rückzugsort diente, ist heute – vor allem zur duftenden Glyzinienblüte im Mai – ein beliebter Ort, um den Trubel der Stadt hinter sich zu lassen.

Der Pergola-Garten in Hampstead Heath © Adobe Stock

Fulham Palace Garden: Historischer Nutz- und Ziergarten

Vom 11. Jahrhundert bis 1975 war Fulham Palace der Sitz des Bischofs von London. Der von einer Ziegelmauer umgebene Walled Garden musste den Haushalt versorgen, weshalb in den Beeten und Gewächshäusern bis heute nicht nur Blumen wachsen, sondern auch Obst und Gemüse angebaut wird. Ihren Reichtum zeigten die Kirchenfürsten aber auch mit Sammlungen exotischer Pflanzen. Auf dem Anwesen an der Themse steht auch einer der ältesten Bäume Londons, eine Steineiche aus dem 17. Jahrhundert. Haus und Garten sind täglich kostenlos zugänglich.

Garten am ehemaligen Bischofssitz Fulham Palace © Fulham Palace Garden/Matthew Bruce

Isabella Plantation im Richmond Park: Blütenparadies im Frühling

Vor allem in den Monaten April und Mai traut man seinen Augen kaum, wenn man über die schattigen Wege des Waldgartens Isabella Plantation im Richmond Park streift: Denn da blühen hunderte Azaleen und Rhododendren in einem Farbspektrum von Weiß bis Rosa, Orange, Pink und Violett. Sie säumen mehrere kleine Teiche und Bäche, in denen sich die Blüten spiegeln. Richmond Park ist der größte königliche Park Londons und wurde ursprünglich im 17. Jahrhundert für die Hirschjagd des Hofs von Charles I. angelegt. Heute leben rund 630 Rot- und Damhirsche in dem 856 Hektar großen Refugium.

Rhododendren und Azaleen in der Isabella Plantation © Dreamstime/Cristianb/Imago

Buckingham Palace Garden: Der private Garten der Royals

Man kennt die Bilder der berühmten Gartenpartys der britischen Royals in Buckingham Palace – aber kaum jemand kennt den dazugehörenden Garten. Mit einer Fläche von 16 Hektar genießen die Windsors den größten privaten Garten der Hauptstadt, in dem 325 Wildpflanzenarten und mehr als 1000 Bäume (darunter die Platanen Victoria und Albert, gepflanzt vom Königspaar) wachsen. Außerdem brüten dort 20 bis 25 Vogelarten, besonders im Uferbereich des zentralen Sees. Für Besucher ist der Palastgarten nur in den Sommermonaten zugänglich, wenn die 156 Meter lange Staudenrabatte, die Wildblumenwiese und der Rosengarten in Blüte stehen.

Der Rosengarten im Buckingham Palace © John Campbell/Royal Collection Trust

Hampton Court Palace Gardens: Barocke Gartenkunst und Labyrinth

Das Schloss Hampton Court war von 1528 bis 1737 eine bevorzugte Residenz der Könige wie Heinrich VIII., weshalb die Gärten kaum opulenter sein könnten – sie alleine umfassen 60 Hektar, wiederum umgeben von 750 Hektar Park. Zu sehen gibt es den streng geometrischen Barockgarten, das Heckenlabyrinth, eine 1768 gepflanzte Weinrebe in einem Gewächshaus, kilometerlange Beete mit wechselnden saisonalen Bepflanzungen, Wasserspiele oder den Gemüsegarten, der das Café im Schloss versorgt. Tipp: Genügend Zeit einplanen und bequeme Schuhe anziehen.