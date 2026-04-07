Die Pariser Katakomben werden am 8. April nach fünfmonatigen Renovierungsarbeiten wieder für Besucher geöffnet. Die Stollen unter der französischen Hauptstadt, in denen Millionen menschliche Schädel und Knochen gestapelt sind, wurden modernisiert. Unter anderem mit neuen Elektroinstallationen für Beleuchtung, neuer Lüftung und verbesserten Sicherheitsvorkehrungen für die täglich rund 2000 Besucherinnen und Besucher.

Die Katakomben zählen zu den bekanntesten Touristenattraktionen der französischen Hauptstadt und gelten als das größte unterirdische Beinhaus der Welt. In den Gewölben 10 Meter unter der Erde wurden die Knochen von mehreren Millionen Frauen, Männern und Kindern, die zwischen dem 10. und 18. Jahrhundert in Paris starben, von den verschiedenen Friedhöfen der Stadt zusammengetragen. Entstanden sind die Stollen durch den Abbau von Kalkstein seit dem zwölften Jahrhundert.

Feuchtigkeitsbekämpfung und neu angelegter Besucherpfad

Mit den bereits im Jahr 2023 begonnenen Sanierungsmaßnahmen soll nicht nur das Erlebnis für die 600.000 Besucherinnen und Besucher pro Jahr verbessert werden, sondern auch die Konservierung der sterblichen Überreste. Die Feuchtigkeit, die sich in den Katakomben bildet und in Pfützen und Wannen sowie auf die Besucher tropft, sei „schlecht für den Erhalt der Knochen“, sagte die Leiterin der Katakomben, Isabelle Knafou, zu Beginn der jüngsten Projektphase im November 2025. Wegen der Feuchtigkeit siedelten sich Bakterien auf den aufeinandergestapelten Skelettüberresten an.

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Dieses Problem erhoffte man sich durch die Renovierungsarbeiten zu lösen. Außerdem wurde der 800 Meter lange Besucherpfad neu angelegt und an einigen Stellen auch Graffiti entfernt. Einige Wandinschriften stammen allerdings von Besuchern aus dem 19. Jahrhundert und sind damit schon fast Teil der Geschichte dieses besonderen Orts.

Am Schädel der Oma herumzufummeln ist unerwünscht

Da dreiste Diebe immer wieder Knochen oder Schädel gestohlen hatten, sind die Knochen inzwischen zusammenzementiert: „Manche Besucher, vor allem Amerikaner, kommen, um sich zu gruseln, ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass das hier echte menschliche Knochen sind“, wie die Katakomben-Chefin berichtete. „Dies sind unsere Vorfahren, und wir erklären dann, dass niemand möchte, dass jemand am Schädel seiner Großmutter herumfummelt oder damit spielt.“